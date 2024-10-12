США и Европа хотят прояснить будущие отношения НАТО с Россией – Politico

На следующей неделе министры обороны НАТО соберутся для обсуждения новой стратегии отношений с Россией. Этот вопрос стал еще более актуальным из-за войны в Украине, которая существенно обострила отношения между Альянсом и Москвой.

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Об этом пишет Politico. Сейчас НАТО рассматривает Россию как наибольшую угрозу безопасности своих стран-членов, тогда как Кремль считает расширение Альянса восточнее угрозой своему существованию.

Несмотря на серьезное ухудшение отношений, остается в силе "Основополагающий акт" 1997 года, ставивший целью построение стабильной Европы. Однако сотрудничество через Совет Россия-НАТО фактически остановилось с 2022 года. Теперь НАТО стремится выработать новый подход к взаимодействию с РФ, учитывая изменившиеся реалии.

Конкретного плана еще нет, и страны-члены Альянса имеют разные взгляды на то, как реагировать на действия Кремля. Некоторые опасаются, что жесткая стратегия только обострит ситуацию и дестабилизирует Россию еще больше.

Отдельные сложности возникают из-за позиций стран, например Венгрия и Словакия, которые поддерживают связи с Москвой и выступают за сохранение диалога с Россией, что затрудняет выработку совместной позиции внутри НАТО.

Напомним, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто вновь заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к Третьей мировой войне. Он объяснил это соответствующим пунктом Устава НАТО о коллективной обороне.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху ядерных угроз диктатора России Владимира Путина. Он подчеркнул, что НАТО является мощным альянсом, готовым дать отпор любым угрозам.

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