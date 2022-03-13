Россия угрожает НАТО: Портников назвал страны, которые может атаковать Кремль

В Вашингтоне ответили на угрозы России о планах атаковать конвои НАТО, поставляющие военную помощь Украине. США заверили: любые агрессивные действия против любой страны-члена Североатлантического Альянса получат ответ с задействованием "всей мощи НАТО. И это может стать началом Третьей мировой войны и концом Владимира Путина.

Об этом в своем видеоблоге заявил журналист Виталий Портников.

"Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан предупредил российское руководство, что даже в случае случайного попадания на территорию входящей в НАТО страны США задействуют всю мощь Североатлантического Альянса и будут отвечать на такие дерзкие действия РФ. Напомню, накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал "легитимными целями" ВС РФ военные конвои, которые поставляют оружие Украине и помогают защититься от российской агрессии. Уже после этого заявления был атакован Яворовский полигон во Львовской области - всего в нескольких километрах от границы с Польшей, страной-членом НАТО", – отметил Портников.

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По его убеждению, и дерзкое заявление подчиненного Сергея Лаврова, и атака на Яворовский полигон – не случайны. Так Путин "прощупывает", как далеко ему разрешат зайти в этот раз.

"Таким образом российский правитель Владимир Путин пытается проверить, как будут реагировать в НАТО на его дерзкие действия. В Кремле снова ищут, где та "красная линия", которую можно переступить и показать, что Североатлантический Альянс не способен защитить собственных членов. А Путин стремится именно к этому", – утверждает журналист.

По мнению Портникова, войны, развязываемые Россией за последние десятилетия на постсоветском пространстве, включая войну в Грузии в 2008 году и оккупацию украинских Крыма и Донбасса в 2014-м, в Кремле начинали не ради территорий. Их цель – превратить страны, которые не желали оставаться колониями России и взяли курс на европейскую интеграцию, в государства-"инвалиды". Так Путин стремился замедлить движение Грузии и Украины в Европу и НАТО. Поскольку именно с НАТО, по мнению Путина, он и воюет, в частности, и на украинской земле.

Но когда избранный президент США Джозеф Байден заявил, что боевые действия на востоке Украины и оккупированный Крым не являются препятствием для вступления нашей страны в НАТО и что Украина присоединится к Североатлантическому Альянсу, когда будет к этому готова - в Кремле поняли, что старая схема больше не работает.

Тогда, убежден Портников, Путин окончательно решился на полную оккупацию Украины – и начал готовиться к ней. И на Украине он останавливаться не собирается.

"На постсоветском пространстве Путин просто тренируется. А на самом деле российский президент и его соратники-чекисты, люди из далекого прошлого, которые обожают Иосифа Сталина, Гулаг, репрессивные практики, все то, что для нормального человека кажется ужасным, а для них – прекрасным и лучшим примером государственного управления - все эти люди готовятся именно к войне с цивилизованным миром, из НАТО, с Соединенными Штатами. К реваншу в так называемой Холодной войне, где Советский Союз – именно потому, что руководствовался человеконенавистнической идеологией и варварской экономикой – потерпел сокрушительное поражение и навсегда исчез с политической карты мира", - убежден Портников.

По мнению журналиста, Путин выбирает следующие цели для агрессии. Его цель – показать, что НАТО не способно защитить страны, являющиеся членами Альянса.

"Реванш может заключаться в том, чтобы доказать, что НАТО не будет защищать своих членов. Что агрессия РФ против Польши, стран Балтии или Словакии не вызовет такой реакции у Североатлантического союза, которая должна отвечать 5-й статье соглашения о Североатлантической солидарности и требовала бы защиты страны, которая подверглась агрессии РФ. Конечно, это должна быть не большая агрессия, это должна быть очередная чекистская спецоперация. Войну с Украиной Путин тоже начал как классическую чекистскую спецоперацию, и только потому, что украинский народ не согласился с тем, чтобы быть в кровавом чекистском ярме – эта спецоперация Путина переросла в реальную войну украинского народа с жестоким захватчиком", - подчеркнул Портников.

Вместе с тем журналист убежден: очередная "спецоперация" против стран НАТО получит жесткий ответ от Североатлантического Альянса. Повторения истории с Грузией, за которую Россия не получила даже санкций, и с Украиной, долго получавшей от цивилизованного мира только "глубокую обеспокоенность" - не будет.

"Если будет нападение на территорию Польши или Балтийских стран – Путин тоже будет организовывать его как "спецоперацию", как "случайность", как необходимость ответить на какие-то агрессивные действия. И именно поэтому США предупреждают кремлевского фюрера: Адольф, мы будем отвечать. С тобой будет то же, что с предыдущим жителем бункера. Который вынужден был пустить себе пулю в лоб в весеннем Берлине", - резюмировал Портников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию: нападение на каналы поставок Украине помощи будет расцениваться как атака на Альянс.