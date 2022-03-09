Нападение России на каналы поставок Украине помощи НАТО будет расцениваться как атака на Альянс, – Столтенберг

Нападение России на каналы поставок странами-союзниками НАТО военной помощи Украине будет расцениваться как атака на Альянс. И повлечет за собой реакцию.

Такое заявление в интервью CBC News во вторник, 9 марта, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

9 марта Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также премьеры Испании и Латвии посетили полигон НАТО в Адажи под латвийской столицей Ригой.

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН. Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет какое-либо нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к срабатыванию статьи 5", — подчеркнул Столтенберг

Видео дня

Иными словами, генсек НАТО предупредил Россию о применении в случае нападения на каналы поставок помощи Украине положений учредительного договора НАТО - это нападение будет считаться атакой на все 30 стран, входящих в Североатлантический Альянс.

"Я абсолютно убежден, что президент Путин знает об этом, и мы устраняем все основания для просчетов, непонимания нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО", — подчеркнул Столтенберг.

Это заявление генсек НАТО сделал на фоне сообщений американской разведки о возможной подготовке Кремля к нанесению авиаударов или артобстрелов с целью перекрыть поток оружия, отправляемого Западом в помощь Украине. Помощь сейчас концентрируется в приграничных странах Евросоюза, а далее переправляется по суше на территорию Украины.

"Нападение на территорию НАТО, на силы НАТО, возможности НАТО — это было бы нападением на НАТО", - предупредил Столтенберг Кремль по поводу последствий таких ударов.

Генсек НАТО также в очередной раз подтвердил: помощь Украине будет продолжена - как в виде усиления санкционного давления на Россию, так и в виде предоставления военной помощи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина получает военную помощь от 15 стран. При этом в США подчеркивают: американские войска на территорию нашего государства вводить не намерены.