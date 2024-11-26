Россия стремится нарастить военные возможности для агрессии против восточных соседей Германии, – генерал Бундесвера

В Германии считают, что российская армия стремится к 2029 году достичь уровня способностей, позволяющего ей осуществить новую агрессию. В частности, РФ может ее начать и против страны-члена НАТО.

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Об этом заявил генерал Кристиан Фрейдинг, руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии во время общения с журналистами в Киеве, сообщают СМИ. Он подчеркнул, что Россия остается самой большой угрозой для Западной Европы и Европы в ближайшей перспективе.

"Мы очень четко осознаем, что происходящее с Украиной может произойти и с восточными соседями Германии", – отметил Фрейдинг.

Немецкий генерал отметил, что Россия работает над наращиванием военного потенциала и увеличением численности своей армии.

"Мы очень четко видим временные рамки и понимаем, что до 2029 года, то есть через 5 лет, российские вооруженные силы стремятся достичь таких военных способностей, которые позволили бы им осуществить любую новую агрессию, в том числе против государства НАТО. Мы полностью осознаем это и среди нашего населения также растет осознание этого", – сказал немецкий военный.

Ранее руководитель чешской контрразведки Михал Куделко подчеркнул, что принуждение Украины к значительным уступкам ради завершения войны лишь усилит агрессивные амбиции России. По его мнению, согласие союзников на утрату Украиной части территорий и выполнение требований РФ лишь привлечет Кремль к новым актам военной агрессии. Он отметил, что следующими жертвами российской агрессии могут стать страны Центральной и Восточной Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, вероятность войны между Россией и страной НАТО, в частности Польшей, вполне реальна. О таких намерениях ранее намекали как российский диктатор Владимир Путин, так и глава МИД РФ Сергей Лавров. Скорость начала такого конфликта заключается в готовности союзников эффективно противостоять возможной агрессии со стороны России.