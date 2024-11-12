'Красный свет уже горит': начальник Генштаба Польши призвал готовиться к войне с Россией

Угроза войны между Россией и НАТО, в частности Польшей – абсолютно реальна, о том, что РФ вынашивает такие намерения, в свое время сигнализировал и российский диктатор Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров. И то, как скоро эта война начнется, зависит от способности союзников подготовиться к отражению российской злости.

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Также на то, когда Россия решится напасть, повлияют темпы восстановления агрессором своей военной мощи, увеличения армии, ослабления НАТО или новой войны, в которую будут вовлечены США. Такое мнение высказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Польши генерал Веслав Кукула в интервью Rzeczpospolita.

Нападение России на Польшу в относительно обозримом будущем военный считает абсолютно реальной перспективой.

"Это реальная угроза. Для меня самый важный вопрос –в другом. Сможем ли мы в долгосрочной перспективе построить устойчивость системы государства и способность Вооруженных Сил устранить эту угрозу и когда? Начнется ли война и когда она начнется, в определенном смысле зависит от нас. Нападать на страну, которая хорошо подготовлена ​​к защите и чье общество даст отпор, является огромным риском. Агрессия всегда питается слабостями", – отметил Кукула.

Он также прокомментировал оценки генерального инспектора Бундесвера генерала Карстена Брейера относительно того, что войну против НАТО Москва может начать уже через несколько лет. По его оценкам, странам, входящим в Североатлантический альянс, осталось совсем мало времени для подготовки: восстановить свой потенциал для масштабных военных действий Россия теоретически может до 2029 года. Приблизительно такого же мнения придерживается и руководство НАТО, добавил Кукула.

"Россия имеет демографический и сырьевой потенциал и, главное, еще действующую оборонную промышленность не только для того, чтобы вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал. Прекращение конфликта в Украине значительно облегчит расширение ее вооруженных сил и может существенно сократить срок, указанный генералом Брейером", – отметил начальник Генштаба ВС Польши.

Он отказался называть конкретные временные рамки, когда может начаться война с Россией. И добавил, что на то, когда Москва решит напасть, влияют три фактора: намерения, сила и возможности.

Что касается намерений прямого противостояния с НАТО – они не являются секретом со второй половины 2021 года, когда, по словам Кукулы, эти намерения четко артикулировали Путин и Лавров.

Что касается силы РФ, то ее существенно подорвала длительная и изнурительная война с Украиной. Однако возможности восстановиться у РФ есть, да и выводы относительно своих ошибок при нападении на Украину в Москве наверняка сделали.

"Силовой вектор сильно ослабили украинское сопротивление и международная солидарность. Но Россия его последовательно отстраивает. План расширения вооруженных сил до 1,5 миллиона солдат в стране, обладающей арсеналом ядерного сдерживания, является очень четким сигналом того, для чего эти ресурсы должны быть использованы. Особенно после выводов из Украины, где было задействовано заниженное количество военных, особенно на начальном этапе агрессии", – подчеркнул польский генерал.

Под возможностями же начальник польского генштаба, по его словам, имел в виду возникновение противоречий между членами НАТО или отвлечение США как главного союзника по Альянсу на другую точку напряженности. Не исключено также, что Москва не просто будет ждать появления таких возможностей, но и приложит руку к их появлению.

"Есть возможности, которые могут возникнуть и которыми Россия воспользуется – например, война в Тихом океане, которая сильно отвлечет США, или потеря сплоченности НАТО. Следует помнить, что Россия формирует вектор возможностей во многих измерениях, в том числе с ее гибридными операциями", – убежден Кукула.

Особенно опасен такой враг как Россия из-за непредсказуемости, которую не всегда учитывают часть членов НАТО.

"К этим трем направлениям добавлю еще одно, не всегда понятное всем в НАТО. Вектор непредсказуемости. Россия непредсказуема, и наши расчеты по сдерживанию могут быть не услышаны, если ее не понять", – пояснил Кукула.

Он предостерег от попыток "вычислить" точную дату вероятного нападения России на страны НАТО: слишком много событий, аналитических данных и изменений международной ситуации могут сформировать множество сценариев дальнейшего развития событий.

"Моя задача состоит в том, чтобы наиболее вероятным был сценарий, при котором мы эффективно сдержим Россию от агрессии. Во всем этом недостаточно сообщить о нашем быстроразвивающемся оборонном потенциале. Не менее важно продемонстрировать нашу решимость защитить себя. Ведь многие в России уверены, что у нас просто нет желания сражаться", – констатировал польский генерал.

Он добавил, что первые "звоночки", что агрессия России против блока НАТО может из вербальной перерасти в военную, появились во второй половине 2021 года, когда западные разведки зафиксировали подготовку РФ к вторжению в Украину.

"Тогда мы начали весь цикл подготовки вооруженных сил и сразу началась трансформация НАТО. То, что за несколько часов до нападения на Украину над Польшей появились самолеты НАТО, летающие танкеры и системы раннего предупреждения, не было случайностью", – констатировал Кукула.

Напомним, ранее в Польше высказались о возможности сбивания ракет и дронов над Украиной. Соседняя страна, входящая в НАТО, не будет сбивать пролетающие над Украиной российские средства воздушного поражения, ведь польская "ответственность за защиту неба союзников определяется границами" Польши.