'Следующая цель России – Центральная и Восточная Европа': глава контрразведки Чехии предостерег союзников не толкать Украину к 'плохому миру'

Глава чешской контрразведки Михал Куделка заявил, что подталкивание Украины к значительным уступкам ради прекращения войны лишь усилит воинственные намерения России. Если союзники согласятся, чтобы Украина потеряла часть территорий и согласилась на ряд требований РФ, это придаст смелости Кремлю к совершению дальнейшей вооруженной агрессии.

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При этом он подчеркнул, что следующими жертвами российской агрессии могут стать страны Центральной и Восточной Европы. Об этом Куделка рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, международное право требует от России вывести все войска, вернуть оккупированные или аннексированные территории и выплатить репарации Украине. Однако параллельно с этим Киев подталкивают к уступкам лишь для того, чтобы начать переговоры с РФ и заключить мирное соглашение.

Куделка подчеркнул, что уступки Кремль воспримет как победу и вдохновится на совершение новых актов агрессии. Глава контрразведки Чехии предупредил, что в течение следующих лет Россия будет активно восстанавливать ресурсы для продолжения войны.

"Возможно, в течение следующих 10–15 лет Россия потратит на восстановление после огромных человеческих и экономических потерь и подготовку к следующей цели – Центральной и Восточной Европе. Если Украина проиграет или будет вынуждена принять невыгодное мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу", – добавил он.

По словам Куделки, полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году должно напомнить западным странам, что Россия является "имперской сверхдержавой с имперскими устремлениями" и испытывает "абсолютное презрение" к своим военным потерям и гибели мирных жителей. Более того, его оценка подкреплена другими европейскими разведывательными службами. В частности, главный разведчик Германии Бруно Каль предупредил в прошлом месяце, что диктатор Владимир Путин будет готов к военному столкновению с НАТО к концу десятилетия.

Напомним, Россия пригрозила возможным ударом по американской базе противовоздушной обороны, расположенной на севере Польши. В Кремле отметили, что этот объект уже включен в список приоритетных целей для российских военных.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, угроза войны между Россией и НАТО, в том числе Польшей, абсолютно реальна. О том, что РФ вынашивает такие намерения, в свое время сигнализировал и российский диктатор Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров.