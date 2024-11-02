'Хотят посеять панику и страх': в Молдове накануне выборов люди жалуются на массовые звонки с угрозами

Вечером 1 ноября по всей Молдове гражданам поступали анонимные звонки с угрозами убийства. А также молдаване получали электронные письма якобы от имени правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) с призывом проголосовать за действующую президент Маю Санду.

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Об этом пишет NewsMaker. Корреспондентка издания также получила такой анонимный звонок.

"Мы знаем, где ты живешь, знаем, в какой редакции работаешь, мы можем убить тебя. Сделай выбор в пользу Май Санда и сохрани свою жизнь", - пригрозил неизвестный голос журналистке.

Также молдаване начали получать электронные письма якобы от PAS. В них говорится, что граждане, которые на выборах президента проголосуют за Маю Санду, получат 1500 леев (3,4 тыс. грн). Для этого их просят сфотографировать свой бюллетень. В партии заявили, что это фейк.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан прокомментировал анонимные звонки с угрозами, назвав их "актами устрашения", имеющими одну цель – "посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы".

"Сегодня вечером Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой: люди по всей стране подвергаются анонимным телефонным угрозам убийством. Угрозы получили журналисты, известные лица и рядовые граждане. Уверяю вас: государственные структуры обеспечат порядок и защиту граждан", - заверил Речан.

Он призвал граждан не подвергаться запугиванию и участвовать в выборах.

Полиция Молдовы в свою очередь заявила, что по этим фактам ведется расследование. Правоохранители призвали граждан сохранять спокойствие и сообщать им обо всех подобных случаях.

Напомним,В воскресенье, 20 октября, в Молдове прошли выборы президента, а также референдум по изменениям в Конституцию с целью вступления страны в Европейский Союз.

По результатам голосования победила Мая Санду, набрав 42,49% голосов, в то время как бывший генеральный прокурор Стояногло, обвиняемый в коррупции, набрал 25,9%.

Однако, поскольку ни один из кандидатов не получил 50% голосов, в Молдове будет проведен второй тур президентских выборов. Он состоится 3 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе референдума в Молдове внесение европейского вектора в Конституцию поддержали 50,46% граждан. Против выступили 49,54%. Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о вступлении в ЕС.

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