Россия пообещала оказать Асаду военную помощь в течение 72 часов – Reuters

После начала операции повстанческих сил в Сирии страна-террорист Россия пообещала оказать помощь диктаторскому режиму Башара Асада. В частности, РФ планирует перебросить в Сирию дополнительную военную технику для подавления повстанцев.

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По предварительным данным, российская техника начнет поступать в течение следующих 72 часов. Об этом сообщает Reuters.

Источники в военных кругах утверждают, что реакцией России на активизацию боевых действий в Сирии стало решение предоставить режиму Асада больше техники.

В свою очередь мониторинговых Telegram-канал monitoring сообщает, что россияне могут перебросить в Сирию авиацию, которая участвует в боевых действиях против Украины. По информации источников, военное командование РФ планирует передислокацию по меньшей мере 4 истребителей-бомбардировщиков Су-34 на авиабазу Хмеймим.

Стоит отметить, что впервые Россия направила свои военно-воздушные силы в Сирию в 2015 году, чтобы помочь диктатору Асаду в войне, которая началась в 2011 году.

Напомним, повстанческие силы в Сирии спустя несколько дней боевых столкновений достигли центра Алеппо. Бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" провели неожиданную зачистку контролируемых правительством городов.

Ранее сообщалось, что 27 ноября в Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Башара Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, захватили несколько населённых пунктов, а также два танка сирийской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября постанцы подорвали в Алеппо два автомобиля, и вступили в столкновения с войсками режима союзника РФ Башара Асада на западной окраине города. Под обстрел попали общежития университета, вследствие чего погибли четыре человека, в том числе студенты.

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