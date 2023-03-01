Россия не сможет конкурировать в гонке вооружений, – Пентагон об указе Путина

У России нет ресурсов для "неограниченной" гонки ядерных вооружений. Страна-террористка не сможет конкурировать в этой области, особенно учитывая расходы на войну, развязанную в Украине и наложенные на нее из-за этого санкции.

Видео дня

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, сообщила CCN. Такое убеждение он выразил в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил США во вторник, 28 февраля.

Колин Кал прокомментировал решение российского диктатора Владимира Путина приостановить договор о ядерных вооружениях New START.

"Откровенно говоря, Россия не в состоянии проводить неограниченную гонку ядерных вооружений. У них нет денег, особенно учитывая нагрузку на их вооруженные силы из-за войны, санкций, экспортный контроль. Я думаю, что это был способ для Путина создать несколько риторических заголовков. Но считаю, что с практической точки зрения это не изменило ситуацию", – отметил Кал.

Представитель Пентагона добавил, что высокопоставленные чиновники США "очень четко дали понять" – если Москва использует любое ядерное оружие в рамках своего продолжающегося вторжения в Украину, последствия для нее будут очень серьезными.

В то же время он отметил, что нужна бдительность, поскольку Россия остается опасным государством с большим количеством ядерного оружия.

"Они уже не соблюдали режим проверок, используя Covid и другие вещи в качестве оправдания. Также интересно, что Путин решил приостановить, а не выйти из договора. Я думаю, что это фактически показатель того, что это не эффективный рычаг влияния на нас", – сказал Кал законодателям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Госдуме был принят закон о приостановлении участия России в договоре о ядерном оружии.

Перед этим Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В частности, во время выступления он заявил, что Российская Федерация прекращает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Решение Путина прокомментировали государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Что Альянс, что Штаты считают такой шаг страны-агрессора неудачным.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, которые он озвучил, обращаясь в Федеральное собрание РФ. Украинский лидер отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого.