'Россия издевается над ООН ежедневно': Австралия поддержала предложение лишить РФ права вето в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выступила с острой критикой российской делегации в Совете безопасности Организации объединенных наций. Она целиком солидарна с позицией президента Украины Владимира Зеленского, который призвал исключить РФ из состава постоянных участников.

Слова чиновницы передает Nexta. По ее мнению, Москва давно испытывает терпение других членов Совбеза, этому больше нельзя потакать.

"Мы должны требовать от постоянных членов больше, включая ограничения на использование права вето. Россия издевается над ООН каждый день, когда продолжает свое незаконное вторжение в Украину", – подчеркнула Вонг.

Напомним, накануне президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что возможность России безнаказанно злоупотреблять своим правом вето, блокирует работу всей системы ООН в принятии важных решений. Для того чтобы вернуть дееспособность организации, необходимо внести изменения в Хартию ООН.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления на саммите Генассамблеи ООН на прошлой недели президент Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что считает несправедливым то, что государство, развязавшее агрессивную войну против Украины, остается постоянным членом СБ ООН и пользуется правом вето.

В то же время в Германии подобное предложение украинского лидера не вызвало согласия. Министр иностранных дел ФРГ Бербок считает, что такие меры в отношении Москвы нерациональны.

"При этом я понимаю, что РФ злоупотребляет своим правом вето, которое она накладывает почти по каждому решению по Украине. Вот почему реформы важнее, чем когда-либо. Но вы должны быть реалистами, это наступит не завтра", – подчеркнула чиновница.

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