Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН из-за войны против Украины

Перед выступлением на Генассамблее Организации Объединенных Наций президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что считает несправедливым то, что государство, развязавшее агрессивную войну против Украины, остается постоянным членом СБ ООН и пользуется правом вето.

Зеленский назвал "обидным" тот факт, что для российских террористов до сих пор находится место в международном сообществе. Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.

По данным издания, призыв исключить Россию из Совета Безопасности ООН Зеленский сделал 19 сентября, перед своим первым после начала полномасштабного вторжения России в Украину личным выступлением на Генассамблее в Нью-Йорке.

"Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Организацию Объединенных Наций за то, что Россия продолжает находиться в Совете Безопасности, несмотря на агрессивную войну против его страны. В международном сообществе "все еще есть – обидно, но все же – место для российских террористов", – заявил он.

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Издание напомнило, что статус постоянного члена СБ ООН дает России право вето на решения органа. И этим правом государство-агрессор неоднократно воспользовалось, блокируя решения, связанные с агрессией РФ против Украины.

Также немецкие журналисты отметили, что в Нью-Йорке ожидается выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"На вопрос, останется ли он тогда в зале и будет ли слушать (выступление Лаврова. – Ред.), Зеленский ответил: "Я не знаю, на что это будет похоже, правда не знаю".

Напомним, накануне стало известно, что Зеленский прилетел в Нью-Йорк в сопровождении первой леди Елены Зеленской. Сразу после приземления в международном аэропорту Нью-Йорка, глава государства отправился к воинам ВСУ, которые получили ранения на фронте и проходят лечение в клинике Стейтен-Айленда.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН ожидается 19 сентября около 18:00 по центральноевропейскому летнему времени. Глава государства будет говорить о необходимости усиления помощи Украине в защите от агрессии РФ, а также об украинской формуле мира и создании трибунала для военных преступников из России.