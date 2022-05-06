Российского посла не позвали на годовщину Дня победы в Париже: он устроил истерику

Посол России во Франции Алексей Мешков не получил приглашения официальные мероприятия в Париже по случаю 77-й годовщины Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот факт крайне возмутил российского дипломата.

Об этом пишут российские пропагандистские ресурсы. Мешков пожаловался, что ранее послы и военные атташе из РФ и Беларуси всегда приглашались на это мероприятие.

"В этом году нам места на трибуне не нашлось", – удивлен посол. Еще большее недовольство он выразил из-за того, что там "будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии".

Церемония, посвященная годовщине Дня победы над нацизмом, 8 мая пройдет на Елисейских полях в Париже. Возглавит ее французский президент Эммануэль Макрон.

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