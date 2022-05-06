Подоляк о "параде пленных", который РФ хочет устроить в Мариуполе: это насмешка над Женевской конвенцией

Российские оккупанты хотят провести 9 мая в Мариуполе парад пленных украинцев. Таким образом Кремль публично покажет, что не уважает нормы международного права.

Об этом пишет советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Он напомнил, что 24 августа 2014 года оккупанты уже проводили такой парад в Донецке.

"Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Спустя восемь лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого, помимо военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских. Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией", – отметил он.

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По словам Подоляка, Украина фиксирует каждого оккупанта, который унижает и истязает наших пленных. "Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", – добавил советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 9 мая планируют провести в Мариуполе парад пленных. Однако вместо бойцов ВСУ они планируют переодеть в форму украинских военнослужащих мирных жителей.

Для воплощения своего замысла россияне удерживают в фильтрационной тюрьме около двух тысяч мужчин. Подготовка к параду уже началась, россияне разбирают завалы и расчищают улицы, заставляя трудиться местных жителей города. Людям приходится работать за еду.