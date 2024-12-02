Ситуация для российского контингента в Сирии становится все сложнее. Пророссийский режим Башара Асада теряет контроль над территориями, а оппозиционные силы активно продвигаются на юг страны.

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Это заставило российских военных и дипломатов поспешно убегать из ключевых регионов, в том числе из столицы Дамаска. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Отмечается, что оппозиционные силы начали наступление в городах Хама, Хомс и Сувейда, где прошли первые городские бои. В связи с этим российский военный контингент оставил свои позиции в Хаме, эвакуировавшись на базу Хмеймим.

Возглавляющий координационный штаб российских сил в Хмеймими генерал-полковник Александр Журавлев признал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

В Хан-Шейхуне русские войска сбежали с военной базы, оставив значительный арсенал вооружений и техники. 1 декабря 2024 года российская авиация нанесла удары в этом районе, вероятно, пытаясь уничтожить оставленную технику, которая могла перейти к оппозиционным силам.

Ситуация в столице Сирии также напряжена. В Дамаске начались первые вооруженные волнения. В ответ российские военные и дипломаты срочно скрылись из столицы, что свидетельствует о панических настроениях среди представителей государства-агрессора.

На фоне этих событий возросла напряженность в руководстве русского контингента. В арабоязычных медиа активно распространяются сообщения об отставке генерала Киселя, командующего российскими силами в Сирии.

Кроме того, в Москву вызвали полковника Вадима Байкулова, возглавлявшего подразделения спецназовцев. Ему придется объяснить причины значительных потерь личного состава и захвата военной техники в Алеппо.

Стоит отметить, что продвижение повстанцев в Алеппо в Сирии "встретило незначительное сопротивление", город был взят под контроль группировкой "Гаят Тахрир аш-Шам". Военные сирийского диктатора Башара Асада потеряли контроль над городом – впервые за 10 лет.

В общей сложности повстанцы заняли десятки городов на севере страны, включая Хан-Шейхун и Маарет-аль-Нуман. В свою очередь, силы Асада сгруппируются вокруг четвертого по величине города Сирии Хама, примерно в 230 километрах южнее Алеппо. Как считают американские эксперты, вернуть контроль над Алеппо Асадом уже не сможет.

27 ноября в Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, практически сразу захватили несколько населенных пунктов, а также два танка сирийской армии.

А уже 29 ноября повстанцы взорвали в Алеппо два автомобиля и вступили в столкновение с войсками режима союзника РФ Асада на западной окраине города. Под обстрел попали общежития университета, в результате чего погибли четыре человека, в том числе студенты.

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