Rolexgate: президент Перу исключает отставку через часы

Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не уйдет в отставку из-за обысков у нее и расследования возможного незаконного обогащения и недекларирования собственности. Речь идет о так называемом Rolexgate.

"Я вступила в должность с чистыми руками и поэтому уйду с поста президента только в 2026 году", – заявила главная чиновница Перу. Женщина назвала действия правоохранителей "непропорциональным мероприятием" и "злоупотреблением".

Заявлению Болуарте предшествовали обыски – сначала в собственной резиденции президента, а затем и во дворце, где она работает. "Персонал дворца предоставил все необходимые условия для выполнения требований. Все происходило нормально, без каких-либо инцидентов", – сообщила администрация президента.

В свою очередь Болуарте снова отвергла все обвинения против нее.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители действительно, довольно грубо ворвались в дом президента Перу Дины Болуарте. Также полиция блокировала улицы, когда производила обыск.

Расследование началось после того, как в СМИ обратили внимание на роскошные часы, которые она носила на публичных мероприятиях, начиная с момента вступления в должность в декабре 2022 года.

Болуарте заявила, что ее Rolex она купила давно – за свои деньги, которые получила, работая с 18 лет. Но это лишь первые упомянутые часы. В деле их фигурирует как минимум три (в ВВС сообщили, что полицейские искали целых 10 штук). Генеральный прокурор Хуан Вильена заявил, что президент обязана немедленно предоставить все Rolex для расследования. И предостерег женщину от попытки их скрыть или уничтожить.

Он подверг критике Болуарте после того, как она попросила отложить ее явку в суд на две недели. В этой связи Болуарте обвинили в нарушении своего предыдущего обещания говорить правду прокурорам.

В Перу происходят политические беспорядки с декабря 2022, когда адвокат и политик левых взглядов Болуарте была приведена к присяге. Тысячи людей в столице Перу вышли на улицы и столкнулись с полицией, когда потребовали, чтобы Болуарте покинула должность. В результате этих беспорядков 55 человек были убиты.

Ее предшественник Педро Кастильо был арестован после попытки распустить Конгресс во избежание суда по делу об импичменте. Позже Конгресс объявил недоверие Педро Кастильо.