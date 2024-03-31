Rolexgate: в Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

В дом президента Перу Дины Болуарте в столице Лиме ворвались правоохранители, которые устроили обыск. Дело связано с незадекларированными роскошными часами Rolex.

Об этом сообщает Sky News. По предварительным данным группа полицейских использовала кувалду для совершения рейда на резиденцию Дины Болуарте.

Расследование началось после того, как публикации в СМИ обратили внимание на роскошные часы, которые она носила на публичных мероприятиях, начиная с момента вступления в должность в декабре 2022 года.

Болуарте заявила, что ее Rolex она купила давно – за собственные средства, которые получила, работая с 18 лет.

Но генеральный прокурор Хуан Вильена заявил, что президент обязана незамедлительно предоставить три пары часов Rolex для расследования, предостерегая от их утилизации или уничтожения.

Он раскритиковал Болуарте после того, как она попросила отложить ее явку в суд на две недели.

В связи с этим Болуарте обвинили в нарушении своего предыдущего обещания говорить правду прокурорам, что усугубило новый политический кризис, вызванный необъяснимым владением ею часами Rolex.

В последнее время в Перу происходят политические беспорядки, пик которых пришелся на декабрь 2022 года, когда левый адвокат Болуарте была приведена к присяге.

Ее предшественник Педро Кастильо, первый президент Перу с сельскими корнями, был свергнут и арестован в тот же день после широко осужденной попытки распустить Конгресс, чтобы избежать суда по делу об импичменте.

Затем тысячи людей в столицу Перу вышли на улицы и столкнулись с полицией в жестоких протестах, когда они требовали, чтобы Болуарте покинула свой пост, в результате чего 55 человек были убиты.

Напомним, в Перу 7 декабря 2022 года Конгресс объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо. Это произошло спустя несколько часов после того, как он попытался распустить законодательный орган.