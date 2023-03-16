Решение на ''высшем уровне'': Кремль одобрил агрессию против американского беспилотника в Черном море – СМИ

Акт агрессии российского истребителя Су-27 против американского беспилотника MQ-9 Reaper в международном воздушном пространств был совершен по решению военно-политического руководства РФ. Официальные лица США, знакомые с ходом расследования, отметили, что российское руководство одобрило агрессивные действия своих самолетов.

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При этом в США подчеркнули, что решение о сбитии американского БПЛА принималось на "высшем уровне Кремля". Об этом сообщает издание NBC News.

Двое официальных лиц заявили: российские самолеты сбросили реактивное топливо на MQ-9 Reaper, что является беспрецедентным действием. По их мнению, летчики РФ пытались сбить дрон с курса или отключить его возможности наблюдения. Одно из официальных лиц США констатировало, что такие действия было не чем иным, как намерением российского руководства действовать агрессивно при перехвате беспилотника.

Следует отметить, что один из чиновников сказал: у него нет указаний на то, что решение дошло конкретно до диктатора Владимира Путина. Другие официальные лица отказались предоставить подробности о конкретных людях, и ограничились комментариями о "самых высоких уровнях".

Три представителя министерства обороны США и один представитель администрации президента Джо Байдена также заявили, что россияне уже добрались до места, где разбился MQ-9 Reaper. По словам официальных лиц, в РФ активно ищут обломки с помощью кораблей и самолетов, но США не видели никаких признаков того, что им удалось их найти. Один чиновник сказал, что большая часть обломков затонула в Черном море.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, россиянам не удастся собрать много обломков, поскольку большая часть уничтоженного БПЛА ушла на дно Черного моря. Он также добавил, что США предприняли шаги по отключению программного обеспечения беспилотника, чтобы россияне не смогли добыть из него какую-либо особо конфиденциальную информацию. Милли также сказал, что этот инцидент является частью модели поведения России, которая в последнее время стала более агрессивной.

Напомним, 14 марта над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российский истребитель столкнулся с дроном США и повредил его.

Бригадный генерал ВВС США Пат Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки проведут расследование инцидента с БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

Ранее сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на сбитие американского беспилотника Reaper над Черным морем циничным заявлением. Дипломат государства-террориста выдал, что "американским самолетам нечего делать возле российской границы".

К слову, в американском Институте изучения войны считают, что инцидент в Черном море, когда российские истребители перехватили беспилотник США MQ-9 Reaper, не приведет к прямому конфликту между Москвой и Вашингтоном.

Также OBOZREVATEL собрал информацию о БПЛА MQ-9 Reaper. Детальнее – читайте в нашем материале.

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