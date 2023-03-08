В Грузии началась новая акция протеста против закона об ''иноагентах'': активисты идут к парламенут с лозунгом No Russian Law. Видео

В Грузии продолжаются массовые протесты против принятия закона об "иноагентах". Тысячи участников протестов направились к зданию грузинского парламента.

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Люди скандируют лозунг "No Russian Law", ведь закон, вызвавший возмущение грузинского общества, является калькой с аналогичного российского закона. Видео из Тбилиси показал российский телеканал "Дождь".

"В Тбилиси началось шествие протестующих против закона об "иноагентах". Люди идут вниз по улице к зданию парламента колонной с растяжкой и лозунгом No Russian Law", – отмечено в сообщении.

Протесты в Грузии из-за принятия парламентом закона об "иноагентах" начались 6 марта, когда в парламенте депутаты обсуждали скандальный законопроект по "иноагентам". Пока внутри парламента градус напряжения достиг такого уровня, что некоторые депутаты устроили драку, люди собрались у стен парламента с флагами Евросоюза и Грузии, включали гимн ЕС. Рядом патрулировало много полиции, был введен ограниченный допуск к зданию.

Участники проводили акцию под лозунгом "Нет российскому закону в Грузии". Многие держали плакаты с изображением российского диктатора Путина и Иракли Кобахидзе – главы правящей партии Грузии, поддерживающего принятие закона об "иноагентах".

А уже 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В нем есть огромное сходство с российским законодательством об "иноагентах".

В частности, он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

За уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации на организацию будет наложен штраф в размере около 9 тысяч долларов.

Из-за этого 7 марта протесты возобновились с новой силой: на улицы вышли тысячи людей.

В Тбилиси грузинская полиция применила для разгона протестующих резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. В ответ участники протестов использовали "коктейли Молотова". Однако в результате верх взяли правоохранители.

Мир уже отреагировал на происходящее в Грузии. ЕС предупредил Грузию о "серьезных последствиях" из-за вызвавшего массовые протесты закона об "иноагентах", а в США анонсировали санкции.