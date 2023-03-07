Протестующие в Тбилиси пошли на штурм парламента: спецназ применил слезоточивый газ и водометы. Фото и видео

Массовые протесты в Тбилиси на фоне принятия диктаторского закона "об иноагентах" набирают обороты. Люди начали осаждать здание парламента, после чего власти Грузии отдали приказ силовикам начать разгон демонстрантов.

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Как сообщают местные СМИ, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Численность правоохранителей резко увеличилась, они оттесняют даже сотрудников прессы.

Люди, не согласные с новым нормативом, который принят явно в угоду Москве, сняли железный забор и передают его из рук в руки, защищаясь от струй ледяной воды. Также грузины время от времени отвечают полицейским коктейлями Молотова.

Отметим, нормы принятого грузинским парламента закона, противоречат по меньшей мере двум из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Серьезное беспокойство уже несколько раз выразил Госдеп США. Несколько сотен неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали заявление против принятия в государстве такого закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в парламенте Грузии предложили сократить действие виз для граждан РФ, чтобы снизить миграционный поток. Россияне вместе с семьями продолжают прибывать в страну, спасаясь от объявленной Кремлем мобилизации.

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