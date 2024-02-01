Рейтинг Байдена в США продолжает падать: у Reuters объяснили причины

Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена в январе снизился в Америке, несмотря на то, что демократ наращивает свою предвыборную кампанию. Американцы беспокоятся об экономике и иммиграции в США, и им намного менее интересны другие темы.

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Как сообщает Reuters, только 38% респондентов опроса Ipsos заявили, что одобряют деятельность Байдена в должности президента. Еще в декабре таковых было не более 40%.

По поводу иммиграции – 17% респондентов опроса Ipsos назвали ее важнейшей проблемой, стоящей сегодня перед США (в декабре так считали 11%).

Экономика остается главной заботой американцев, считают 22% респондентов. По их мнению, страна все еще страдает от роста инфляции и пандемии Covid-19.

Около двух третей респондентов, чуть более 47% людей в опросе заявили, что страна находится не на правильном пути.

В Ipsos сообщили, что проводили онлайн-опрос с минувшей пятницы по воскресенье. Погрешность составляет всего 3,3%.

Между тем президент США после праймериз в Нью-Гэмпшире заявил: "Теперь ясно, что Дональд Трамп станет кандидатом от республиканцев". Очевидно, подыграл. Чтобы говорили, что даже Байден, мол, уже признает …

Как сообщал OBOZ.UA, республиканцы в Конгрессе призвали администрацию Байдена к решительному ответу за гибель трех американских военных в Иордании. Они считают, что Вашингтон должен нанести удары по иранским целям и руководству Ирана.

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