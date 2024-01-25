Президент США после праймериз в Нью-Гэмпшире заявил: "Теперь ясно, что Дональд Трамп станет кандидатом от республиканцев". Явно подыграл. Чтобы говорили, что даже Байден, мол, уже признаёт…

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В то же время результаты в Нью-Гэмпшире — вовсе не такие однозначные: победа над проукраинской Никки Хейли со счётом 54,7:43,2 — это ну никак не что-то такое, что позволяло бы уже после первых праймериз (до них были только кокусы в Айове) делать подобные выводы.

Истинная же причина этого немножечко позорного заявления Байдена находится в несколько иной плоскости: "нашей" Никки Хейли он — согласно всем опросам — должен проиграть в финале, причём разгромно, а вот против Трампа у него ещё есть реальный шанс.

Так что Байден просто выбрал себе более удобного конкурента — тоже престарелого и тоже не очень внятного.

Ну а Трамп тем временем делает заявления, из которых вытекает, что он сдаст россии Европу, включая Украину, а Китаю — Юго-Восточную Азию, включая Тайвань; что развернёт торговую войну со всем миром; что ликвидирует существующую систему американских госинституций; и даже что если не станет республиканским кандидатом, то пойдёт на выборы самовыдвиженцем, чем фактически уничтожит свою партию, которая родной ему никогда и не была.

Вот такого соперника выбрал себе действующий Президент Соединённых Штатов Америки, пока что — Главной страны мира.