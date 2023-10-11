Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа – The Times of Israel

Во вторник, 10 октября, на четвертый день войны в Израиле в Иерусалиме заявили, что готовятся к многомесячной наземной кампании в секторе Газа. Израиль хочет нанести нокаутирующий удар по ХАМАСу.

Об этом пишет Times of Israel. Издание ссылается на информацию египетского чиновника, передавшего содержание сообщения, поступившего из Иерусалима в Каир.

По словам египетского чиновника, Израиль пока отвергает попытки Каира выступить посредником в любой деэскалации.

Иерусалим хочет нанести решающий удар по ХАМАСу, прежде чем обсуждать идею прекращения огня.

Видео дня

Стоит отметить, что в воскресенье, 8 октября, ХАМАС отказался от переговоров при посредничестве Египта по поводу израильских заложников. Об этом сообщила панарабская газета Al-Arabi Al-Jadeed.

По информации издания, официальные лица Израиля якобы просили вмешательство Египта для начала переговоров о скорейшем освобождении раненых и заложников пожилого возраста. Каир передал израильские сообщения руководителям ХАМАСа, однако они отказались от переговоров по этому поводу.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой : на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ переходит к полному наступлению на сектор Газа, поскольку спорадические столкновения с террористами ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!