Разведчики США узнали, что могло вызвать "гаванский синдром": от него пострадало множество дипломатов

Марина Лисничук
Мир
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Разведчики США узнали, что могло вызвать 'гаванский синдром': от него пострадало множество дипломатов

"Гаванский синдром", которым страдают дипломаты, спецагенты США и члены их семей в разных странах мира, могли спровоцировать импульсная электромагнитная энергия и ультразвук. По мнению ученых, такие факторы "правдоподобно объясняют" некоторые случаи этой загадочной болезни.

Об этом говорится в материалах изданий The Guardian и BBC, ссылающихся на подготовленный группой экспертов отчет американской разведки. Документ появился еще 21 января и в нем отмечалось, что недуг вряд ли был результатом кампании другой страны, направленной на американских дипломатов и шпионов.

Специалисты исследовали сотни зарегистрированных случаев "гаванского синдрома", подпадающих под несколько основных характерных:

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  • внезапное появление звука или давления в одной стороне головы или уха;

  • почти одновременные симптомы – головокружение, потеря равновесия и боли в ушах;

  • ощущение приступа с определенного направления;

  • отсутствие известных экологических или медицинских условий, которые могли бы объяснить эти симптомы.

Эксперты признали, что сочетание этих четырех характеристик "явно необычно и не упоминается в других источниках медицинской литературы". Кроме этого, до сих пор его не связывали с какой-либо "конкретной неврологической аномалией".

Поэтому группа ученых предположила, что причина "гаванского синдрома" может скрываться во внешнем источнике энергии.

"Импульсная электромагнитная энергия, особенно в радиочастотном диапазоне, вероятно, объясняет ключевые характеристики, хотя в информации есть пробелы", – пояснили они.

Впервые о "гаванском синдроме" сообщили в 2016 году в столице Кубы

Отмечается, что существуют устройства со "скромным энергопотреблением", которые можно было скрыть и которые могли вызвать симптомы и быть эффективными на расстоянии сотен метров или через стены. С использованием того, что в отчете разведки США описывается как "нестандартные антенны и методы", электромагнитную импульсную энергию можно направить на определенную цель "по воздуху на расстояние от десятков до сотен метров и с некоторыми потерями из-за большинства строительных материалов".

"Было убедительно продемонстрировано, что импульсная электромагнитная энергия вызывает симптомы. И те, кто случайно подвергся воздействию радиочастотных сигналов, описывали ощущения, схожие с основными характеристиками. Однако исследований воздействия такой импульсной электромагнитной энергии на человека недостаточно", – говорится в отчете.

Подчеркивается, что ультразвуковая энергия является правдоподобным объяснением симптомов, но только в ситуациях, когда источник находится близко к цели. В докладе пишут, что психосоциальные факторы не могут объяснить случаи "гаванского синдрома" с четырьмя характеристиками, при этом способны усложнить их.

Что такое "гаванский синдром"

Так журналисты называют необычные симптомы, на которые в 2016 году начали жаловаться сотрудники американского посольства в столице Кубы – Гаване. Тогда пострадали не менее 19 дипломатов, у них диагностировали:

  • травмы и отек головного мозга;

  • потерю слуха;

  • тошноту;

  • сильные мигрени;

  • утрату чувства равновесия;

  • когнитивные нарушения.

Также больные жаловались на так называемые сенсорные ощущенияпосторонние звуки, ощущение давления или тепла.

Год спустя об аналогичных проблемах заявили американские дипломаты из китайского города Гуанчжоу. Позже такие случаи фиксировались в России, Польше, Австралии и на Ближнем Востоке. В общем от неизвестного недуга могли пострадать около 130 человек – это дипломаты и члены их семей, сотрудники ЦРУ и военные.

Одним из самых известных инцидентов стало дело сотрудника американской разведки Марка Полимеропулоса. Мужчина был вынужден покинуть работу из-за постоянных мигреней, головокружения и шума в голове. По его словам, впервые он симптомы "гаванского синдрома" он ощутил во время рабочей поездки в Москву в 2017 году.

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