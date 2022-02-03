Разведчики США узнали, что могло вызвать 'гаванский синдром': от него пострадало множество дипломатов

"Гаванский синдром", которым страдают дипломаты, спецагенты США и члены их семей в разных странах мира, могли спровоцировать импульсная электромагнитная энергия и ультразвук. По мнению ученых, такие факторы "правдоподобно объясняют" некоторые случаи этой загадочной болезни.

Об этом говорится в материалах изданий The Guardian и BBC, ссылающихся на подготовленный группой экспертов отчет американской разведки. Документ появился еще 21 января и в нем отмечалось, что недуг вряд ли был результатом кампании другой страны, направленной на американских дипломатов и шпионов.

Специалисты исследовали сотни зарегистрированных случаев "гаванского синдрома", подпадающих под несколько основных характерных:

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внезапное появление звука или давления в одной стороне головы или уха;

почти одновременные симптомы – головокружение, потеря равновесия и боли в ушах;

ощущение приступа с определенного направления;

отсутствие известных экологических или медицинских условий, которые могли бы объяснить эти симптомы.

Эксперты признали, что сочетание этих четырех характеристик "явно необычно и не упоминается в других источниках медицинской литературы". Кроме этого, до сих пор его не связывали с какой-либо "конкретной неврологической аномалией".

Поэтому группа ученых предположила, что причина "гаванского синдрома" может скрываться во внешнем источнике энергии.

"Импульсная электромагнитная энергия, особенно в радиочастотном диапазоне, вероятно, объясняет ключевые характеристики, хотя в информации есть пробелы", – пояснили они.

Отмечается, что существуют устройства со "скромным энергопотреблением", которые можно было скрыть и которые могли вызвать симптомы и быть эффективными на расстоянии сотен метров или через стены. С использованием того, что в отчете разведки США описывается как "нестандартные антенны и методы", электромагнитную импульсную энергию можно направить на определенную цель "по воздуху на расстояние от десятков до сотен метров и с некоторыми потерями из-за большинства строительных материалов".

"Было убедительно продемонстрировано, что импульсная электромагнитная энергия вызывает симптомы. И те, кто случайно подвергся воздействию радиочастотных сигналов, описывали ощущения, схожие с основными характеристиками. Однако исследований воздействия такой импульсной электромагнитной энергии на человека недостаточно", – говорится в отчете.

Подчеркивается, что ультразвуковая энергия является правдоподобным объяснением симптомов, но только в ситуациях, когда источник находится близко к цели. В докладе пишут, что психосоциальные факторы не могут объяснить случаи "гаванского синдрома" с четырьмя характеристиками, при этом способны усложнить их.

Так журналисты называют необычные симптомы, на которые в 2016 году начали жаловаться сотрудники американского посольства в столице Кубы – Гаване. Тогда пострадали не менее 19 дипломатов, у них диагностировали:

травмы и отек головного мозга;

потерю слуха;

тошноту;

сильные мигрени;

утрату чувства равновесия;

когнитивные нарушения.

Также больные жаловались на так называемые сенсорные ощущения – посторонние звуки, ощущение давления или тепла.

Год спустя об аналогичных проблемах заявили американские дипломаты из китайского города Гуанчжоу. Позже такие случаи фиксировались в России, Польше, Австралии и на Ближнем Востоке. В общем от неизвестного недуга могли пострадать около 130 человек – это дипломаты и члены их семей, сотрудники ЦРУ и военные.

Одним из самых известных инцидентов стало дело сотрудника американской разведки Марка Полимеропулоса. Мужчина был вынужден покинуть работу из-за постоянных мигреней, головокружения и шума в голове. По его словам, впервые он симптомы "гаванского синдрома" он ощутил во время рабочей поездки в Москву в 2017 году.

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