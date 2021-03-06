Американские дипломаты массово начали болеть "гаванским синдромом": в США заподозрили Россию

В последние годы десятки сотрудников разведки и дипломатов США в разных странах пострадали от болезни, которую называют "гаванским синдромом". В ЦРУ намерены активизировать расследование по поиску причин серии таинственных инцидентов.

Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что соответствующие эпизоды произошли на Кубе, в Китае, России и других странах. Целевая группа будет сотрудничать с Госдепартаментом и другими разведывательными службами, чтобы собрать новые доказательства, изучить материалы и сделать выводы о том, что вызвало заболевание и кто несет ответственность.

Издание подчеркивает, что в последние годы десятки сотрудников разведки и дипломатов пострадали от так называемого гаванского синдрома – совокупности симптомов, включающей головную боль, потерю памяти, головокружение и многое другое.

Так, у ряда сотрудников ЦРУ и дипломатов, работавших в американском посольстве в Гаване, похожие симптомы появились в 2016 и 2017 годах. В 2018 году их испытали другие американцы, находящиеся в Гуанчжоу в Китае. Другие сотрудники ЦРУ, многие из которых занимаются противодействием активности российской разведки, пострадали в разных странах. В течение последних месяцев случаи заболевания снова начали появляться.

"Некоторые нынешние и бывшие правительственные чиновники считают, что за инцидентами стоит Россия, хотя ни Государственный департамент, ни ЦРУ не пришли к такому выводу", – констатирует The New York Times.

Сообщается, что целевая группа по этому расследованию будет включать медицинских экспертов, специалистов по кадрам и сотрудников разведки.

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