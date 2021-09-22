У сопровождавшего руководителя ЦРУ в Индию офицера развился "гаванский синдром"

Симптомы таинственного "гаванского синдрома" проявились у еще одного представителя США в заграничной поездке – офицера американской разведки, сопровождавшего директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Индии в начале сентября. Военный был направлен на медицинское обследование.

Как пишет ABC News, жалобы офицера совпадают с большим количеством других подобных случаев за последние годы, связываемых с "гаванским синдромом". Указанное состояние включает в себя травмы и отек головного мозга, нарушения или потерю слуха, тошноту, мигрени, утрату чувства равновесия, когнитивные нарушения.

Журналисты отметили, что в Америке расследуются как минимум 200 схожих между собой инцидентов. Около половины связано с сотрудниками спецслужб США, еще половина – с дипломатами и членами их семей.

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В ЦРУ случившееся с офицером комментировать отказались. СМИ в свою очередь напомнили: после вступления на должность глава ведомства Бернс утроил количество медицинского персонала, изучающего "гаванский синдром", а также провел встречу с сотрудниками агентства, у которых наблюдались такие проблемы со здоровьем.

Напомним, что в июле текущего года в США заговорили о новых вероятных заболевших. Это были сотрудники посольства в Вене с внезапными головокружениями и мигренями.

"Гаванский синдром" является не официальным названием болезни, а лишь общим обозначением состояния, впервые зафиксированного в 2016 году среди сотрудников американского посольства в Гаване.

Причины таких нарушений неизвестны. В СМИ называют разные варианты, но самый популярный – целенаправленные "атаки", возможно, с помощью излучения. Многие также связывают инциденты с работой российских спецслужб, но официально в Америке таких обвинений не озвучивали.

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналисты узнали, как глава России Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на слова об "убийце". По данным источников, лидер Кремля заявил американскому коллеге, что "расстроен".