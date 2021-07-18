Американских дипломатов в Вене поразил 'гаванский синдром': начато расследование

Более 20-ти государственных служащих из посольства США в Вене, Австрия, заявили о симптомах, схожими с так называемым синдромом Гаваны – загадочным заболеванием мозга. Американская полиция начала по этому факту расследование.

Так, по сообщению издания ВВС, дипломаты сообщили о массовом головокружении, мигрени, тошноте, потери слуха и равновесия. Причем данные симптомы начали проявляться аккурат после назначения на должность президента США Джо Байдена.

США обвинили Кубу в использовании шумовых атак против сотрудников посольства, что привело к еще более высокой разрозненности между странами. Причиной таких подозрений стало то, что синдром Гаваны впервые был зафиксирован на Кубе в 2017 году.

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О подобном заболевании, которое пациенты называют как "когнитивную затуманенность общей функции мозга", сообщают и в других странах мира, но именно Вена стала рекордсменом по одновременному числу подобных жалоб. Американские ученые говорят, что оно, скорее всего, вызвано направленным микроволновым излучением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области на мясокомбинате было изъято 4 тонны продукции после массового отравления.