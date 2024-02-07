Разрекламированный россиянами визит Путина в Турцию не состоится: все подробности

Визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию, запланированный на 12 февраля, не состоится. Его вроде бы перенесли на пару месяцев.

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы. По их информации, Путин, вероятно, посетит Анкару весной.

Согласно данным "дипломатических источников" в Турции, на которые ссылаются российские СМИ, визит Путина в Анкару отложен. Предварительно он может состояться в конце апреля – начале мая.

В то же время другие подробности не раскрываются.

В комментарии одному из пропагандистских изданий пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить вышеупомянутую информацию, поскольку "никаких терминов не объявляли". В то же время он добавил, что подготовка к контактам на самом высоком уровне продолжается.

Напомним, что кремлевский диктатор намеревался встретиться в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Основной темой их переговоров должна стать Украина.

Поездка Путина в Турцию могла стать первым его визитом в страну-член НАТО после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российский диктатор боится выезжать из страны из-за того, что его могут арестовать.

В марте 2023 года Международный уголовный суд ООН выдал ордер на арест Путина как военного преступника, обвинив его в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Однако Турция не подписывала Римский устав, поэтому не признает решение Международного уголовного суда. Таким образом, в случае визита Путина турецкие стражи порядка не будут обязаны выполнять решения МКС.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин готовился посетить Турцию в феврале 2024 года и встретиться с президентом страны Реджепом Эрдоганом. О намерении визита Путина в Россию объявили официально.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!