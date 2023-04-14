'Рассудительный подход': в Китае отвергли возможность поставки вооружений России

В Китае заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон, вовлеченных в войну в Украине. Там заверили, что в этом вопросе страна придерживается благоразумного и ответственного подхода.

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Такую позицию озвучил министр иностранных дел Китая Цинь Ган на пресс-конференции вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок по результатам ее визита в Китай, сообщает AP. Он также добавил, что Китай также будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

"Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай занимает разумную и ответственную позицию", – подчеркнул Цинь.

Также министр подтвердил готовность Китая помочь найти мирное разрешение конфликта.

Напомним, как написало издание The Washington Post, в слитых в сеть секретных документах Пентагона говорилось, что Китай еще в начале 2023 года якобы одобрил предоставление летальной помощи России для ведения войны в Украине. Пекин планировал замаскировать военную технику под гражданские предметы.

"Мы не видели доказательств того, что Китай передал оружие или оказал летальную помощь России. Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией", – прокомментировал информацию один из американских чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, нельзя допустить эскалацию боевых действий;

– в то же время сам Китай, вероятно, готовится к началу войны. Он сделал это заявление через день после того, как китайский авианосец во время учений репетировал блокаду острова Тайваня.

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