В "слитых" документах Пентагона Россия утверждала, что Китай планировал тайно передавать военную технику – The Washington Post

В слитых в сеть секретных документах Пентагона говорилось, что Китай еще в начале 2023 года якобы одобрил предоставление летальной помощи России для ведения войны в Украине. Пекин якобы планировал замаскировать военную технику под гражданские предметы.

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Об этом говорится в материале издания The Washington Post, которое утверждает, что ознакомилось с документами. Как пишут журналисты, такая информация содержится в документе с грифом "Совершенно секретно" под названием "Отчет о наблюдении".

Документ, как говорится в статье, подготовил Офис директора Национальной разведки США (ODNI) на основе перехвата данных российской Службы внешней разведки (СВР).

"Согласно "разведывательной информации", говорится в сводке разведданных, СВР сообщила, что Центральная военная комиссия Китая "одобрила дополнительные поставки" оружия и хотела сохранить их в секрете. В отчете не указан источник информации СВР", – пишут журналисты.

В подзаголовке документа, как утверждают в WP, сказано: "Пекин, как сообщается, одобрил тайную поставку летальной помощи России".

Журналисты пытались связаться с ODNI, но получить комментарии не удалось.

В то же время высокопоставленные чиновники Белого дома и Министерства обороны США на условиях анонимности сказали, что у Вашингтона нет доказательств того, что Китай передал стране-агрессору России летальную помощь для ведения войны против Украины.

"Мы не видели доказательств того, что Китай передал оружие или оказал летальную помощь России. Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией", – сказал один из американских чиновников.

Отметим, что 23 февраля издание Der Spiegel с ссылкой на источники сообщило, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology относительно массовых поставок дронов-камикадзе ZT-180. По данным журналистов, компания согласилась изготовить и опробовать 100 прототипов беспилотников перед поставкой Министерству обороны России до апреля 2023 года.

В то же время в Китае ответили на слухи о переговорах с РФ о поставках дронов. В МИД сказали, что страна проявляет "ответственный подход" к военному экспорту и не осуществляет продажу оружия в зоны конфликта.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай может отправить летальную помощь РФ в ее войне против Украины, но окончательного решения китайское правительство еще не приняло. Он подтвердил возможность того, что между Москвой и Пекином может быть договоренность о поставках оружия.

В НАТО также считают, что Китай может принять такое решение. Генсек Альянса Йенс Столтенберг призвал КНР не поддерживать преступную войну против Украины. А в Государственном департаменте США заявили, что помощь армии РФ в виде летального оружия будет иметь для Пекина "трагические последствия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что Си Цзиньпин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказал, что готов позвонить главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Однако делать это он будет не сразу, а подобрав подходящий момент.

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