Си Цзиньпинь заявил о необходимости мирных переговоров между Украиной и РФ: нельзя допустить эскалации

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости мирных переговоров между Украиной и России. По его словам, нельзя допустить эскалации боевых действий.

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Такое заявление председатель КНР сделал на совместной конференции с посетившим страну президентом Франции Эммануэлем Макроном после их переговоров в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщает China Daily.

"Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы призвать международное сообщество сохранять рациональность и сдержанность, чтобы избежать действий, которые приведут к дальнейшему обострению или выходу из-под контроля украинского кризиса", – заявил Си Цзиньпин.

Он также призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров и поиску "политического урегулирования кризиса".

Стоит отметить, что французский лидер во время переговоров с Си Цзиньпином в первую очередь поднял вопрос войны РФ против Украины. Макрон призвал руководство КНР "привести в чувство" Россию и "усадить всех" за стол переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала Россия против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Там обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствовании "мирным переговорам".

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