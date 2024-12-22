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Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18: детали инцидента

Марина Лисничук
Мир
2 минуты
1,2 т.
Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18: детали инцидента

ИстребительF/A-18 Super Hornet Военно-морских сил США был сбит над Красным морем в результате "дружественного огня" со стороны американского ракетного крейсера. Оба пилота выжили после катапультирования, один из них получил только незначительные травмы.

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Произошло это в воскресенье, 22 декабря, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских военных. Они признали, что это стало самым серьезным инцидент, который угрожал американским войскам за год с момента операции США Prosperity Guardian по защите судоходства в регионе.

"Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и поразил F/A-18", – говорится в заявлении Центрального командования США.

Согласно описанию военных, сбитый самолет был двухместным истребителем F/A-18 Super Hornet, приписанным к "Красным потрошителям" 11-й ударной истребительной эскадрильи с военно-морской авиабазы ​​Oceana в штате Вирджиния.

"Не сразу ясно, как Gettysburg мог ошибочно принять F/A-18 за вражеский самолет или ракету, особенно учитывая, что корабли в боевой группе остаются связанными как радаром, так и радиосвязью", – подчеркнули аналитики.

По данным Центрального командования США, что военные корабли и самолеты ранее сбили несколько беспилотников и противокорабельную крылатую ракету, запущенную хуситами. В ведомстве не уточнили, в чем именно заключалась эта миссия. 15 декабря там подтвердили, что авианосец USS Harry S. Truman вошел в воды Ближнего Востока, и, по оценкам AP, с того момента США усилили свои авиаудары по хуситам.

Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18: детали инцидента

"В прошлом вражеский огонь со стороны хуситов давал морякам всего несколько секунд для принятия решений. Поэтому сбитие подчеркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря из-за продолжающихся атак на судоходство со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, несмотря на патрулирование района военными коалициями США и Европы", – говорят аналитики.

Они напомнили, что хуститы атаковали около 100 торговых судов ракетами и беспилотниками с тех пор, как в октябре 2023 года началась война Израиля и ХАМАС.

"Присутствие американской группы военных кораблей может спровоцировать возобновление атак со стороны хуситов, как это было с USS Dwight D. Eisenhower в начале года. Это развертывание ознаменовало то, что ВМС описали как самые интенсивные боевые действия со времен Второй мировой войны", – говорится в публикации AP.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Военно-воздушные и Военно-морские силы США совершили серию авиаударов по нескольким оружейным складам в Йемене. В результате атаки было поражено разнообразное современное оружие, которое хуситы использовали для нападения на военные и гражданские суда в международных водах Красного моря и Аденского залива.

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