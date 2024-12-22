Ракетный крейсер США по ошибке сбил американский истребитель F/A-18: детали инцидента

ИстребительF/A-18 Super Hornet Военно-морских сил США был сбит над Красным морем в результате "дружественного огня" со стороны американского ракетного крейсера. Оба пилота выжили после катапультирования, один из них получил только незначительные травмы.

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Произошло это в воскресенье, 22 декабря, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских военных. Они признали, что это стало самым серьезным инцидент, который угрожал американским войскам за год с момента операции США Prosperity Guardian по защите судоходства в регионе.

"Ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, по ошибке открыл огонь и поразил F/A-18", – говорится в заявлении Центрального командования США.

Согласно описанию военных, сбитый самолет был двухместным истребителем F/A-18 Super Hornet, приписанным к "Красным потрошителям" 11-й ударной истребительной эскадрильи с военно-морской авиабазы ​​Oceana в штате Вирджиния.

"Не сразу ясно, как Gettysburg мог ошибочно принять F/A-18 за вражеский самолет или ракету, особенно учитывая, что корабли в боевой группе остаются связанными как радаром, так и радиосвязью", – подчеркнули аналитики.

По данным Центрального командования США, что военные корабли и самолеты ранее сбили несколько беспилотников и противокорабельную крылатую ракету, запущенную хуситами. В ведомстве не уточнили, в чем именно заключалась эта миссия. 15 декабря там подтвердили, что авианосец USS Harry S. Truman вошел в воды Ближнего Востока, и, по оценкам AP, с того момента США усилили свои авиаудары по хуситам.

"В прошлом вражеский огонь со стороны хуситов давал морякам всего несколько секунд для принятия решений. Поэтому сбитие подчеркивает, насколько опасным стал коридор Красного моря из-за продолжающихся атак на судоходство со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, несмотря на патрулирование района военными коалициями США и Европы", – говорят аналитики.

Они напомнили, что хуститы атаковали около 100 торговых судов ракетами и беспилотниками с тех пор, как в октябре 2023 года началась война Израиля и ХАМАС.

"Присутствие американской группы военных кораблей может спровоцировать возобновление атак со стороны хуситов, как это было с USS Dwight D. Eisenhower в начале года. Это развертывание ознаменовало то, что ВМС описали как самые интенсивные боевые действия со времен Второй мировой войны", – говорится в публикации AP.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Военно-воздушные и Военно-морские силы США совершили серию авиаударов по нескольким оружейным складам в Йемене. В результате атаки было поражено разнообразное современное оружие, которое хуситы использовали для нападения на военные и гражданские суда в международных водах Красного моря и Аденского залива.

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