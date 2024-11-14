ВВС и ВМС США нанесли серию авиаударов по нескольким складам оружия хуситов, расположенным в Йемене. В результате атаки было поражено разнообразное современное оружие, используемое для нападения военные и гражданские суда, курсирующие в международных водах Красного моря и Аденского залива.

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Американские войска провели операцию в ответ на неоднократные и незаконные нападения хуситов на международное коммерческое судоходство. Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование США.

В ведомстве отметили, что еще одна цель операции против террористов заключалась в том, чтобы ослабить способность хуситов угрожать региональным партнерам США. В операции участвовали ВВС и ВМС США, включая истребители F-35C.

Кроме того, эсминцы ВМС США USS Stockdale (DDG 106), USS Spruance (DDG 111) успешно отразили ряд выпущенных хуситами орудий во время прохода через Баб-эль-Мандебский пролив. Также американцы успешно уничтожили 8 беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия, 5 противокорабельных баллистических ракет и 4 противокорабельных крылатых ракеты, обеспечив безопасность кораблей и их персонала.

"Эти действия отражают постоянную приверженность сил Центрального командования США защите персонала, региональных партнеров и международного судоходства, при этом поддерживая безопасность и стабильность в регионе. Центральное командование США сохраняет бдительность в своих усилиях по защите морского судоходства в Красном море и Аденском заливе и продолжит принимать соответствующие меры для устранения любых угроз региональной стабильности", – заявили американские военные.

Напомним, страна-агрессор Россия, вероятно, передавала йеменским хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам в Красном море. Это было необходимо для наведения ракет и дронов на корабли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки обеспокоены тем, что Россия может поставлять ракеты хуситам в Йемене. Этот шаг, считают в Вашингтоне, может спровоцировать дальнейшие беспорядки на Ближнем Востоке, усилив одну из групп боевиков, воюющих с Израилем.

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