Пытался защитить свою семью: появились подробности о пожарном, погибшем при покушении на Трампа

При попытке убийства бывшего президента Дональда Трампа погиб пожарный Кори Комператор. Он был преданным поклонником Трампа и был рад присутствовать на этом митинге.

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Об этом заявил в воскресенье губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сообщает CNN. Комператор был среди тысяч людей, пришедших на митинг в Батлере, штат Пенсильвания, который являлся частью кампании Трампа на переизбрание в 2024 году.

Погибший был женат, имел двух дочерей и больше всего любил свою семью. По словам губернатора, мужчина погиб, прикрывая своим телом семью. Полиция штата Пенсильвания подтвердила его личность в воскресенье.

"Кори был отцом. Кори был пожарным. Каждое воскресенье Кори ходил в церковь. Кори любил свою общину. Но больше всего Кори любил свою семью. Жена Кори также попросила меня рассказать вам всем, что Кори умер героем. Вчера вечером на том митинге Кори бросился на свою семью, чтобы защитить их", – заявил губернатор.

По данным полиции штата Пенсильвания, кроме Комператора, в результате инцидента еще два человека получили серьезные ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Штатах раскрыли личность мужчины, покушавшегося на кандидата в президенты от Республиканской партии. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс ; его ликвидировали на месте инцидента. Американец пытались застрелить Трампа с помощью винтовки AR-15, более известной как М16, и находился на расстоянии до 135 метров от своей цели.

Ранее сообщалось, что стрельбу в городе Батлер в американском штате Пенсильвания, во время которой кандидат в президенты Дональд Трамп едва не погиб, расследуют как возможный внутренний теракт и покушение.

Трамп после покушения на него в Пенсильвании обратился к американцам. Он поблагодарил за поддержку и призвал не бояться и оставаться "непреклонными перед лицом зла".

Также сообщалось, что в США попытки покушений на президентов, кандидатов в президенты или экслидеров страны – это не новая история. С момента основания страны в 1776 году убийцы лишили жизни четырех глав государства (Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям МакКинли и Джон Ф. Кеннеди). Шесть кандидатов, баллотировавшихся на второй президентский срок, выжили.

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