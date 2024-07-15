Покушение на Трампа расследуют как возможный теракт: ФБР раскрыло первые детали

Стрельбу в городе Батлер в американском штате Пенсильвания, во время которой кандидат в президенты Дональд Трамп едва не погиб, расследуют как возможный внутренний теракт и покушение. Нет никаких доказательств, что стрелок – 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс – участвовал в более крупном заговоре либо имел какие-либо связи с террористическими организациями.

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Как передает The New York Times со ссылкой на представителей ФБР, телефон преступника, винтовка и возможное взрывное устройство были отправлены в лабораторию бюро в Куантико (штат Вирджиния). Представители описали это устройство как "элементарное".

Федеральное бюро расследований также подтвердило, что винтовку купил отец стрелка. Неизвестно, знал ли тот, что сын берет его оружие без разрешения.

Специальный агент ФБР Кевин Ройек, сказал, что семья стрелка, убитого снайперами Секретной службы, сотрудничает со следствием.

Предварительно, более масштабной угрозы для безопасности граждан, связанной с этим инцидентом, нет.

Также нет оснований полагать, что Крукс участвовал в каком-то крупном заговоре. "На этот момент имеющаяся у нас информация указывает на то, что стрелок действовал в одиночку – и что в настоящее время нет никаких проблем с общественной безопасностью", – сказал Ройек, который возглавляет расследование.

По данным СМИ, связей Крукса с террористами не нашли, но сбор улик продолжается.

В целом складывается впечатление, что он не отличался от своих одногодок. Парень любил играть в шахматы и видеоигры, учился программированию, согласно обзору его онлайн-активности.

За два месяца до стрельбы он окончил Общественный колледж округа Аллегейни в штате Пенсильвания, получив степень младшего специалиста в области инженерных наук. Руководство учебного заведения заявило, что "шокировано и опечалено ужасающим поворотом событий".

Полиция штата опубликовала имена трех участников митинга, которые пострадали:

– 50-летний отец двоих детей Кори Комператор из Сарвера (Пенсильвания) был убит;

– 57-летний Дэвид Датч из Нью-Кенсингтона и 74-летний Джеймс Копенгейвер из Мун-Тауншипа (оба из штата Пенсильвания) были госпитализированы в критическом состоянии.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая совершили вооруженное нападение, утверждает, что покушения на него и на американского политика Дональда Трампа "идентичны".

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