История покушений на президентов в США: четверо были убиты, Трамп – один из тех, кому повезло

В США попытки покушений на президентов, кандидатов в президенты или экс-лидеров страны – это не новая история. С момента основания страны в 1776 году убийцы лишили жизни четырех глав государства (Авраама Линкольна, Джеймса Гарфилда, Уильяма МакКинли и Джона Ф. Кеннеди). Шесть кандидатов, баллотировавшихся на второй президентский срок, выжили.

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И это неполная статистика. К примеру, младший брат погибшего Джона Кеннеди – Роберт Ф. Кеннеди – был застрелен, когда боролся за выдвижение своей кандидатуры на президентские выборы от Демократической партии. После инцидента в Пенсильвании с Дональдом Трампом, который оказался среди числа счастливчиков, которые выжили, OBOZ.UA решил напомнить о самых громких покушениях на политиков в Соединенных Штатах.

Авраам Линкольн, 16-й президент США

Линкольн стал первым американским президентом, которого убили. Это произошло 14 апреля 1865 года, когда он вместе с супругой Мэри Тодд Линкольн присутствовал на частном представлении комедийной пьесы "Наш американский кузен" в Вашингтоне.

Пуля попала в затылок, и политик умер на следующее утро. Мотивом злоумышленника – актера Джона Уилкса Бута – была поддержка Линкольном прав чернокожих.

Буту удалось скрываться до 26 апреля того же года. Правоохранители разыскали его в амбаре в штате Виргиния и застрелили во время задержания.

Джеймс Гарфилд, 20-й президент США

Гарфилда убили через шесть месяцев после вступления в должность. Утром 2 июля 1881 года он шел по железнодорожной станции в Вашингтоне, чтобы сесть на поезд в Новую Англию, когда в его спину дважды выстрелил адвокат Шарль Гито.

Гито агитировал за Гарфилда перед выборами и после них надеялся получить себе какую-то должность – но этого не произошло. Хотя ранение президента было неглубоким, жизненно важные органы не пострадали, глава США умер 19 сентября того же года (врачам так и не удалось извлечь пулю, кроме того, они занесли в организм инфекцию).

Гито был признан виновным, хотя адвокаты настаивали на его невменяемости. 30 июня 1882 года убийцу казнили путем повешения.

Уильям Мак-Кинли, 25-й президент США

Мак-Кинли был застрелен в Буффало (штат Нью-Йорк) 6 сентября 1901 года, когда пожимал руки людям. Мужчина дважды выстрелил ему в грудь. Врачи ожидали, что президент поправится, но у него началась гангрена.

Глава США умер 14 сентября, через шесть месяцев после начала своего второго президентского срока.

Свою вину в стрельбе признал Леон Ф. Чолгош, 28-летний безработный житель Детройта. Он был казнен на электрическом стуле 29 октября 1901-го.

Франклин Д. Рузвельт, 32-й президент США

Речь идет не об убийстве, а о покушении на политика. Это произошло в Бейфронт парке в Майами 15 февраля 1933 года, когда Рузвельт, на тот момент избранный президент, только что выступил с речью перед людьми.

Когда кортеж въехал в парк, безработный каменщик Джузеппе Дзангара произвел один выстрел в сторону открытой двери президентского лимузина. Пуля попала в живот мэра Чикаго Антона Чермака, он погиб.

Зангара был признан виновным в стрельбе и приговорен к смертной казни на электрическом стуле. Приговор исполнили 20 марта 1933 года.

Гарри С. Трумэн, 33-й президент США

1 ноября 1950 года 36-летний Оскар Кольясо и 25-летний Гриселио Торресола ворвались в президентский гостевой дом Блэр Хаус (напротив Белого дома в Вашингтоне).

Тогда Трумэн не пострадал, но в перестрелке погибли полицейский и один из нападавших – Торресола. Еще двое правоохранителей получили ранения.

Оскар Каллазо был арестован и приговорен к смертной казни. В 1952 году Трумэн заменил приговор пожизненным заключением. Преступник был освобожден из тюрьмы в 1979 году президентом Джимми Картером.

Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент США

Кеннеди был убит в Далласе (Техас) 22 ноября 1963 года. Выстрелы раздались, когда кортеж главы Соединенных Штатов проезжал через Дили Плаза в центре города. Рядом с президентом в тот момент сидела первая леди Жаклин Кеннеди.

Президент был госпитализирован и скончался в больнице спустя 30 минут после стрельбы. Одна пуля попала в его шею, вторая – в голову.

Через несколько часов полиция арестовала Ли Харви Освальда, бывшего морского пехотинца США, обнаружив снайперскую позицию в соседнем здании –Техасском школьном книгохранилище. Два дня спустя, во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму, Освальда застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

Джеральд Форд, 38-й президент

Форд стал мишенью двух покушений в течение всего 18 дней. 5 сентября 1975 года в Сакраменто (штат Калифорния) последовательница Чарльза Мэнсона Линетт Фромм направила в сторону Форда пистолет, но ее схватили и выстрелить она не успела.

22 сентября того же года в Сан-Франциско Сара Джейн Мур, известная радикальными взглядами, выстрелила в Форда из револьвера и промахнулась.

Фромм посадили, из тюрьмы она вышла в 2009 году. Мур тоже отсидела срок и была освобождена в 2007-м.

Рональд Рейган, 40-й президент США

Покушение на Рейгана произошло 30 марта 1981 года, через два месяца после его вступления в должность. Выйдя из гостиницы Хилтон в Вашингтоне, он направился к своему кортежу, когда Джон Хинкли-младший начал стрельбу из толпы.

Президент и трое из его сопровождающих были ранены, в том числе пресс-секретарь главы государства Джеймс Брэди (последний в результате был частично парализован).

Хинкли арестовали и поместили в психиатрическую больницу, потому что присяжные признали его невиновным по причине невменяемости. В 2022 году Хинкли был освобожден из-под надзора суда после постановления о том, что он "больше не представляет опасности для себя или других".

Джордж Буш-младший, 43-й президент США

Покушение произошло 10 мая 2005 года на площади Свободы в Тбилиси (Грузия), где на митинге присутствовал глава США Джордж Буш и президент Грузии Михаил Саакашвили.

В сторону президентов мужчина бросил ручную гранату, завернутую в ткань. Оба в тот момент находились за пуленепробиваемым барьером. Граната не взорвалась, никто не пострадал.

За покушение был приговорен к пожизненному заключению гражданин Грузии Владимир Арутюнян. На суде он объяснил, что ненавидел тогдашнее правительство своей страны – мол, оно было "марионеткой" Соединенных Штатов

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 13 июля на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления в Пенсильвании. Стрелок целился в голову, но промазал – у политика осталась всего лишь царапина в районе уха.

– Нападающим оказался местный житель Томас Мэтью Крукс. Злоумышленник вел стрельбу с крыши производственного предприятия, расположенного в более 120 метрах от сцены. Мужчину ликвидировали снайперы Секретной службы.

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