Пытался уйти от полиции: в Польше в аварии погиб украинский подросток

В Польше в Ополе 18-летний гражданин Украины погиб в результате ДТП. По предварительным данным, он пытался скрыться от полиции.

Об этом сообщает издание РАР, ссылаясь на заявление польских правоохранителей. Отмечается, что незадолго до полуночи 28 марта полицейский патруль в Ополе заметил нарушавший правила автомобиль.

Полицейские потребовали водителя остановиться, но он решил продолжать движение в направлении центра города.

Стражи порядка перекрыли часть дороги, однако автомобиль продолжал избегать полиции и разогнался до скорости около 200 км/ч. После этого автомобиль влетел в придорожный столб.

Пострадавшего парня доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия медицинского персонала.

Полиция Ополе расследует обстоятельства инцидента и причины поведения водителя.

Напомним, две гражданки Украины пострадали в дорожно-транспортном происшествии с автобусом Flixbus в Германии, которое произошло около Лейпцига утром 27 марта. В ДТП погибли четыре человека и около трёх десятков получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января украинский автобус с 50 пассажирами попал в ДТП в Польше. Авария произошла на автомагистрали А4 вблизи Переворска: транспортное средство врезалось в грузовик, в результате происшествия никто не пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!