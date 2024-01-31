В Польше попал в аварию украинский автобус, в нем находились 50 человек: все подробности

В среду, 31 января, в Польше на автомагистрали А4 в селе Миротин, что вблизи Переворска, произошло ДТП, которое могло иметь трагические последствия. Украинский автобус, в котором находились 50 пассажиров, врезался в заднюю часть грузовика.

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Об аварии сообщило польское издание nowiny24.pl. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

По словам спикера полиции города Переворск Юстины Урбан, авария произошла утром, в 08:20 (по киевскому времени). Причиной аварии стало несоблюдение водителем автобуса соответствующей дистанции.

"По предварительным выводам правоохранителей, водитель автобуса "МАН", 40-летний гражданин Украины, не сохранил дистанцию до двигавшегося впереди грузовика, в результате чего ударился в его заднюю часть. В автобусе ехало 50 пассажиров. Никто не пострадал. Водители обоих транспортных средств были трезвые", – отметила спикер полиции.

Украинского водителя автобуса оштрафовали за ДТП. Полиция выписала ему штраф в размере более 1 тыс. злотых (около 10 тыс. грн).

Генконсул Украины в Люблине Олег Куц сообщил в комментарии "Укринформу", что польские спасатели осмотрели всех пассажиров на месте – никто не нуждался в медицинской помощи или госпитализации.

"Все продолжили путешествие в Украину другим автобусом, который предоставил перевозчик", – сообщил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 января в Польше произошло еще одно ДТП с украинцами. Автобус, перевозивший 26 человек, потерял управление, врезался в дерево и перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие, трое человек были госпитализированы.

А 16 января в Польше неподалеку от города Быдгощ произошло трагическое ДТП с участием граждан Украины. В результате столкновения двух автомобилей погибла 4-летняя украинка, которая вместе с мамой сбежала от войны. Кроме ребенка, погиб 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка.

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