В Германии в смертельное ДТП попал автобус Flixbus: среди пострадавших – украинки. Фото

Две гражданки Украины пострадали в дорожно-транспортном происшествии с автобусом Flixbus в Германии, которое произошло около Лейпцига утром 27 марта. В ДТП погибли четыре человека и около трех десятков получили травмы.

По данным германских СМИ, водителя транспортного средства взяли под следствие. Информацию о пострадавших украинках "Европейской правде" подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Известно, что двухэтажный автобус ехал по трассе A9 из Берлина в Цюрих. Около 09:45 в срежу между перекрестком Видемар и Шкойдицер Кройц недалеко от Лейпцига транспорт по неизвестным причинам съехал с дороги. Он проехал почти 100 метров по траве и опрокинулся между кустов и деревьев.

В салоне Flixbus находились 54 пассажира. Четверо человек погибли, еще 29 получили ранения, в том числе шестеро находятся в тяжелом состоянии. 62-летнего гражданина Чехии, находившегося за рулем, взяли под следствие.

В автобусной компании утверждают, что попавший в аварию водитель соблюдал время управления автобусом и отдыха. Он был за рулем чуть более полутора часа с момента выезда из Берлина в 08:00.

"Наши мысли со всеми, кто пострадал от этой аварии, и с их семьями", – заявил представитель компании в ответ на запрос немецких изданий.

Представитель полиции подчеркнул, что в аварии, вероятнее всего, не участвовал ни один другой автомобиль, но ее причины пока неизвестны. Важный маршрут между городами был закрыт в обоа направления на несколько часов, на месте ДТП развернули пункты неотложной помощи.

Издание Morgenpost 29 марта известило, что по делу о смертельной аварии Flixbus на трассе А9 полиция установила троих из четырех погибших. В частности, трагедия унесла жизни 47-летней полячки, 20-летней индонезийки, проживавшей в Берлине, и 19-летней жительницы Баварии.

Украинское посольство в Берлине сообщило, что одна пострадавшая украинка была госпитализирована сразу после аварии.

"По состоянию на данный момент обе гражданки Украины уже находятся по месту своего жительства", – добавили в МИД.

В то же время немецкие правоохранители устанавливают личность еще одной погибшей в ДТП женщины. Потому украинское посольство держит дело на особом контроле.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января украинский автобус с 50 пассажирами попал в ДТП в Польше. Авария произошла на автомагистрали А4 вблизи Переворска: транспортное средство врезалось в грузовик, в результате происшествия никто не пострадал.

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