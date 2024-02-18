Путинский пропагандист Киселев подал в Белый дом запрос на интервью с Байденом

Рупор кремлевской пропаганды Дмитрий Киселев хочет записать интервью с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Соответствующий запрос он уже подал в Белый дом.

Об этом 18 февраля заявили российские СМИ. Киселев, один из самых активных прокремлевских пропагандистов, считает, что после разговора американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным глава мог бы дать "зеркальное интервью".

Киселев в комментарии "Россия 1" заявил: если в Вашингтоне согласятся, интервью переведут на иностранные языки.

"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя", — написал Киселев, обращаясь к администрации Байдена.

Киселев – 69-летний российский пропагандист, генеральный директор "Россия сегодня" (государственной медиагруппы страны-агрессора). С марта 2014 года находится под персональными санкциями западных стран за поддержку агрессии РФ против Украины.

Предки Киселева по материнской линии – с запада Украины. Работу в СМИ т.н. журналист начал с 1978 года. С начала 2000-х по март 2006 года россиянин работал на украинском телеканале ICTV.

Как писал OBOZ.UA:

– В The Washinghton Post отметили: Владимир Путин в скандальном интервью Такеру Карлсону фактически подтвердил, что вторгся в Украину из-за исторических претензий России на украинские территории, а не из-за того, что боялся нападения со стороны США или НАТО.

– О том, что трампист Карлсон, поддакивающий России, прилетел в Москву, стало известно 4 февраля 2024 года. Достаточно скоро он подтвердил подозрения о цели визита: Карлсон заявил о намерении взять интервью у Путина. Он также озвучил желание записать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– В Белом доме призвали не поддаваться на ложь Путина. Там отметили, что заявления президента РФ в интервью не нужно "принимать за чистую монету".

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