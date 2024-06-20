Путин во время визита в Ханой расхвалил Вьетнам и заключил ряд соглашений: какова главная цель диктатора

Российский диктатор Владимир Путин завершил государственный визит в Северную Корею и утром в четверг прибыл во Вьетнам, стремясь укрепить партнерские отношения между странами. В ходе визита Путина Россия и Вьетнам подписали ряд документов о сотрудничестве в разных областях.

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В частности, были заключены соглашения о взаимодействии в образовании и меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме, о чем сообщают российские СМИ. Кроме того, после переговоров с Путиным президент Вьетнама То Лам заявил, что Россия и Вьетнам будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Путин поблагодарил Вьетнам за гостеприимство и теплый прием. После встречи с президентом Вьетнама он также встретился с премьером, назвав республику "одним из самых надежных партнеров России".

Глава Кремля также напомнил о помощи, которую СССР оказывал Вьетнаму "в борьбе с французскими и американскими захватчиками".

"Важно, что и во Вьетнаме помнят об этом и ценят память", – добавил российский диктатор.

Кроме того, во время визита Путин заявил, что Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам, в том числе сжиженный природный газ.

Какова главная цель визита диктатора в Ханой?

Как отмечает издание The New York Times, целью визита Путина во Вьетнам была встреча с официальными лицами страны, недавно укрепившими связи с Вашингтоном. Поскольку Москва долгое время была главным поставщиком оружия для Ханоя, Путин стремится и дальше сохранить эту позицию.

Это пятый визит Путина во Вьетнам, который следует за прошлогодними поездками Байдена и Си Цзиньпина, искавших от Ханоя гарантий нейтралитета. Для Вьетнама поездка Путина - возможность укрепить связи с Россией, ее важнейшим оборонным партнером. Несмотря на улучшение отношений с Соединенными Штатами, в прошлом году Вьетнам все еще искал секретные способы приобрести российскую военную технику вопреки американским санкциям.

Вашингтон подверг критике Ханой за приглашение российского лидера, заявив: "Ни одна страна не должна давать Путину платформу для продвижения его агрессивной войны и нормализации его зверств". Однако на этой неделе новоназначенный президент Вьетнама То Лам заявил российскому представителю, что Ханой "считает Россию одним из приоритетных партнеров в своей внешней политике".

Связи с Москвой важны для Ханоя по двум причинам: Россия является крупнейшим поставщиком военной техники для Вьетнама, а российские компании помогают добывать нефть и газ в Южно-Китайском море, сохраняя суверенитет Вьетнама над рядом спорных участков, на которые претендует Китай.

В то же время, Соединенные Штаты активно предлагали больше оружия Вьетнаму, и в последние месяцы страну посетили высокопоставленные американские чиновники. Однако аналитики отмечают, что высшее руководство обороны Вьетнама остается подозрительным по отношению к Вашингтону. Они не желают увязывать свою судьбу со страной, где продажа оружия зависит от Конгресса, который может заключить соглашение в зависимости от соблюдения прав человека.

Что касается РФ, то у обеих стран есть совместные предприятия в нефтяном секторе. Россия владеет значительной долей в прибыльной нефтегазовой отрасли Вьетнама. Vietsovpetro, совместное предприятие российской "Зарубежнефти" и вьетнамской государственной PetroVietnam, эксплуатирует крупнейшее нефтяное месторождение Вьетнама – Бах Хо. Для Москвы эти проекты важны, поскольку российский экспорт нефти и газа в Европу резко упал после введения санкций со стороны Европейского Союза. Однако такие проекты вызывают недовольство Пекина, поскольку они производятся в водах, которые Китай считает своей территорией.

Ранее аналитики ISW объяснили, что диктаторские правительства страны-агрессора России и Северной Кореи сформулировали соглашение как доказательство их взаимной поддержки в рамках совместной борьбы против западных стран. Так они показали, что обе имеют общую цель – бросить вызов Западу и текущему мировому порядку. В частности, оба диктатора поставили свои подписи под документом, предусматривающим взаимную военную помощь в случае "агрессии" против одного из участников.

Директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор считает, что глобальных последствий для Путина соглашение с Ким Чен Ином не будет. Вместе с тем, любые связи с другими странами играют на усиление России.

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