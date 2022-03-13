Путин во время разговора с Эрдоганом заявил, что не против встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что "не против" личной встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Отвечая на вопросы журналистов об участии Турции в переговорах о мире между Украиной и Россией и возможных сдвигах в этом процессе, министр рассказал о результатах телефонного разговора Путина с Эрдоганом.

"Как заявили и Лавров, и Кулеба, мы прилагаем усилия, чтобы сблизить лидеров. Путин также сказал президенту Эрдогану, что он в принципе не против этой встречи. Переговоры продолжаются серьезно также в Беларуси", - подчеркнул Чавушоглу.

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Он подчеркнул, что Турция готова быть посредником между Россией и Украиной - до достижения конечной цели: прекращения огня и российских бомбардировок в Украине и восстановления мира.

"Как страна, демонстрирующая правдивое и принципиальное отношение, мы являемся государством, которому обе страны доверяют. Мы видим, что взгляды и подходы начинают сближение. Однако перемирие необходимо, мы хотим, чтобы больше не происходило войн. Мы хотим возобновления мира и прекращения огня, и Путин сказал, что есть "положительные сдвиги", - сказал Чавушоглу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 10 марта в Турции прошла встреча министров иностранных дел Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

После полуторачасовых переговоров украинский министр иностранных дел заявил, что ультиматумы Кремля отвергнуты, ведь Россия выдвигает к Украине категорически неприемлемые требования.

Лавров продолжил лгать и заявил, что РФ не нападала на Украину и не планирует агрессии против других стран. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как российские оккупанты разбомбили роддом в Мариуполе и страшные фото раненых женщин и детей разлетелись по миру.

Что же касается прямых переговоров Путина и Зеленского – Украина выступает за такой формат встречи.

В то же время в России ранее на призывы Украины о прямом диалоге между президентами отвечали уклончиво. 10 марта в Турции Лавров заявил, что надеется, когда потребность в такой встрече возникнет.

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