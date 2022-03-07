Украина за прямые переговоры Зеленского с Путиным, – Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямой встрече с главой России Владимиром Путиным. Если лидер страны-агрессора не боится, то может садиться за стол переговоров.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером в понедельник, 7 марта, в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что Зеленский уже давно заявил о готовности к диалогу с диктатором.

"Наш президент ничего не боится. В том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть сядут, поговорят", – сказал дипломат.

Кулеба добавил, что готов к переговорам с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: "Если он настроен на серьезный разговор, то мы как дипломат с дипломатом серьезно поговорим. Если он начнет повторять ту самую абсурдную пропаганду, которая в последнее время от него раздается, тогда он от меня услышит суровую правду, которой он заслуживает".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал Путина убраться из Украины. "Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" – обратился президент к агрессору еще 3 марта.

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