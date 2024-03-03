Путин ведет против Германии информационную войну: Писториус прокомментировал 'слив' России разговоров генералов Бундесвера

Российский диктатор Владимир Путин ведет "информационную войну" против Германии. "Слив" Россией разговоров немецких генералов был "гибридной атакой" государства-агрессора, направленной на "подрыв решительности".

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет издание Bild. Чиновник отметил, что немедленно поручил провести "полное" расследование инцидента, чтобы выяснить, были ли офицеры уполномочены говорить на определенные темы и правильно ли они избрали средство связи – инструмент WebEx.

Писториус призвал "не поддаваться на уловки Путина". По его мнению, событие следует рассматривать в более широком контексте, ведь россияне не случайно сделали публикацию в конце насыщенной критическими для Кремля событиями недели.

Министр подчеркнул, что Путин своими действиями пытается добиться "бурной реакции", поэтому нельзя позволить ему "разъединить нас".

Также Писториус отметил, что кроме опубликованной записи разговора офицеров Бундесвера ему неизвестно о других утечках информации ему пока неизвестно. Министр ожидает первые результаты проверки в начале новой недели.

Напомним, российские пропагандисты выложили содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем с тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и использовании крылатых ракет Taurus. Разговор, вероятно, имел место 19 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Минобороны Германии пообещало тщательно проверить информацию о перехвате РФ переговоров представителей немецких Военно-воздушных сил. Речь идет об обнародованном российскими пропагандистами 40-минутном аудио разговоров генералов ФРГ.

– Позже в ведомстве подтвердили, что разговор офицеров Люфтваффе относительно ракет Taurus имел место и был перехвачен. Однако неизвестно, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию.