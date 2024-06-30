Путин просил у Саудовской Аравии разрешения вооружить хуситов противокорабельными крылатыми ракетами: что это значит

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность усиления своей поддержки антиизраильской и антизападной коалиции, известной как "Ось сопротивления". В частности, страна-террорист РФ запросила у Саудовской Аравии разрешения вооружить хуситов противокорабельными крылатыми ракетами.

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Таким образом Москва хочет еще сильнее укрепить военные отношения с Ираном. Об этом говорится в материале Middle East Eye.

Представители министерства обороны США обеспокоены тем, что обострение между Израилем и Ливаном может еще больше укрепить военное сотрудничество Ирана с Россией. Опасения подпитываются американской разведкой, которая утверждает, что РФ рассматривает возможность усиления своей поддержки так называемой "Оси сопротивления" Ирана.

В частности, кремлевский диктатор Путин рассматривал возможность предоставления хуситам противокорабельных ракет. Однако поставки оружия хуситам потенциально более чувствительны, чем помощь Хезболле, из-за попыток России привлечь на свою сторону богатые нефтью государства Персидского залива.

По данным американской разведки, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман вмешался, чтобы помешать Путину снабжать хуситов ракетами. Переговоры состоялись после визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ в декабре 2023 года. По информации западных СМИ, Путин и Мухаммед бен Салман договорились "снять напряженность" в регионе.

Эксперт по баллистическим и крылатым ракетам в Международном институте стратегических исследований Фабиан Хинц заявил, что между хуситами и Россией спрос и предложение совпадают. Хуситы обычно используют дроны и баллистические ракеты для нападения на корабли. В их арсенале крылатых ракет имеются модели иранского производства. По словам Хинца, двумя наиболее выдающимися демонстрациями хуситов являются ракеты "Кудс" и "Аль-Мандеб-2".

Также эксперт отметил, что Россия могла бы поставить террористам сверхзвуковую противокорабельную ракету Х-31, которая запускается с воздуха, но может быть переоборудована для наземного запуска и широко экспортировалась, в том числе в Венесуэлу и Йемен во время гражданской войны.

Напомним, еще одна страна забеспокоилась из-за обострения конфликта между Израилем и "Хезболлой". В Саудовской Аравии призвали своих граждан выехать из Ливана. Также им на данный момент запрещено посещать эту страну.

Ранее министерства иностранных дел Германии и Канады обратились к своим гражданам, находящимся в Ливане, с призывом срочно покинуть территорию страны. В МИД Канады и ФРГ сослались на угрозу начала вооруженного конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран угрожает Израилю "войной на уничтожение" в случае атаки израильских войск на Ливан. Тегеран заявил, что рассматривает "полное привлечение всех фронтов сопротивления".

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