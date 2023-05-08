Путин напал на Украину, потому что мы не остановили его в Грузии, – Хиллари Клинтон
Бывшая Государственный секретарь США Хилари Клинтон заявила, что нападения на Украину со стороны России можно было избежать, если бы западный мир "поставил на место" президента РФ Владимира Путина еще в 2008 году. Тогда армия оккупантов вероломно вторглась в Тбилиси на танках и им это сошло с рук.
Слова политика передает агентство УНИАН, ссылаясь на выступление в Канаде. Согласно ее позиции, уже тогда Путин вынес уроки, которые стали предпосылкой для развязания полномасштабной войны в Украине.
"Мы выражали наше полное неприятие, но никто на самом деле ничего не делал. В один голос мы убеждали Кремль к переговорам, разводили руками, у нас было много других проблем", – с горьким сарказмом признает Клинтон.
Аналогичная ситуация последовала и в 2014 году, когда Москва инициировала кровавые события на Донбассе. Западные партнеры Украины фактически закрывали глаза на масштабы той угрозы, которые таил в себе путинский режим.
"Соответственно Путин подтвердил свое убеждение, что что ему может сойти с рук вторжения в другие страны, вмешательство в выборы ради воплощения его цели восстановления былого российского величия", – указала экс-чиновница США.
Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб воин из Грузии Арсен Кецбая. Последние годы боец жил в нашей стране.
Недавно в крупнейших городах Грузии прошли массовые митинги против принятия парламентом прокремлевские законов. Участники акций публично сожгли российский триколор и потребовали отставки всего правительства.
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