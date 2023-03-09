В Тбилиси сожгли флаг РФ, а в Батуми пели гимн Украины: как проходит третий день протестов в Грузии. Фото и видео

Многочисленные акции протеста в Грузии продолжают нарастать. Люди, возмущенные тем, как Москва влияет на принятие решение в парламенте в Тбилиси, публично сожгли российский триколор и потребовали отставки всего правительства.

Видео дня

Согласно трансляциям с места событий, на площадях страны реют не только флаги Грузии и Евросоюза, но и желто-гопубые украинские. В Батуми участники митинга даже исполнили государственный Гимн Украины, что еще больше сблизило грузинские события с Революцией Достоинства на Майдане Независимости (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако главное требование протестующих вокруг стен парламента остается прежним: отменить принятый закон "об иноагентах". Согласно законам страны, для этого необходимо собрать внеочередную сессию парламента и проголосовать большинством голосов "против".

Грузины создали шаржи на пророссийских депутатов, прибавив им сходство со свиньями. Чтобы подчеркнуть, чьи интересы представляют нерадивые политики, активисты нарисовали их галстуки в цвета всего того же российского флага.

"Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не топтали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас", – прозвучали слова из Евангелия, в конце ролика, который представлен по QR-коду.

Под зданием парламента также замечены сын бывшего президента Михаила Саакашвили и бывшая супруга Сандра Рулофс. Члены семьи политического заключенного, которого буквально убивают в тюрьме, выражают поддержку европейскому будущему Грузии.

Напомним, что массовые протесты в Грузии были вызваны принятием в первом чтении законопроекта "об иноагентах", кальки нормативного акта в России, который стал инструментом для репрессий оппозиционных СМИ. В Евросоюзе, на членство в которое республика подала заявку, раскритиковали подобный документ и назвали его принятие "плохим событием для грузинского народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вашингтон официально осудил действия властей Грузии, которые отдали приказ силовикам разгонять мирные протесты и пригрозили санкциями. В США напомнили Тбилиси, что право публичных и массовых демонстраций принадлежит гражданам всех государств, которые позиционируют себя демократическими и цивилизованными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!