В боях с российскими оккупантами погиб воин из Грузии Арсен Кецбая: последние годы он жил в Украине

В боях с российскими оккупантами погиб воин из Грузии Арсен Кецбая. Последние годы защитник Украины жил в нашей стране.

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Об этом сообщает информагентство "Новости-Грузия". С начала апреля это уже четвертое известие о гибели бойцов из Грузии в Украине.

1 апреля стало известно о том, что свою жизнь за независимость Украины отдал 29-летний Михаил Мазанашвили. Ранее под Бахмутом погибли 44-летний Вахтанг Барабадз и 32-летний Давид Кучукян.

С начала широкомасштабного вторжения РФ 24 февраля прошлого года в боях за Украину погибли более 40 граждан Грузии и уроженцев Грузии, которые имеют украинское гражданство.

Напомним, на войне с российскими захватчиками погиб защитник Украины Даниил "Моджахед" Ляшук. По предварительным данным, трагедия произошла утром 1 апреля в Донецкой области на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В боях за Украину погиб доброволец из Франции, который воевал в рядах Интернационального легиона территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Он стал восьмым гражданином своей страны, павшим в битве с российским агрессором.

В боях с российскими захватчиками в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе. Польский воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года, недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского.