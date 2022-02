'Путин и дальше заставляет теряться в догадках': на Западе отреагировали на 'спокойную ночь' в Украине

Британский таблоид The Sun, который накануне отметился заверением о "вторжении" России в Украину в три часа ночи по Киеву, отредактировал свою нашумевшую статью. Это произошло почти сразу после "часа Х".

Теперь в материале говорится, что ночь, когда должна была состояться атака российских сил, в Украине прошла без происшествий. Там указали на "загадочность" Путина (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов", – констатирует издание.

Журналисты отметили, что три часа ночи (01:00 по Гринвичу), когда "источники в американской разведке заподозрили российское вторжение", прошли без происшествий.

Отсутствие атаки The Sun объяснил так: "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках" (Putin continued to keep The West guessing).

При этом таблоид отметил, что "напряжение оставалась высоким", вплоть до рассвета того "дня, когда американские официальные лица заявили, что силы вторжения Путина будут направлены на Украину".

Напомним: издание The Sun написало о реализации вторжения войск России в Украину в час ночи по Гринвичу или 03:00 по Киеву в среду, 16 февраля. Украинцы на такую информацию отреагировали с юмором – в сети, они публиковали шутки, мол, "Будем знать, на когда будильник ставить".