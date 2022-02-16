"Путин и дальше заставляет теряться в догадках": на Западе отреагировали на "спокойную ночь" в Украине

Марина Лисничук
Мир
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'Путин и дальше заставляет теряться в догадках': на Западе отреагировали на 'спокойную ночь' в Украине
nosound
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Британский таблоид The Sun, который накануне отметился заверением о "вторжении" России в Украину в три часа ночи по Киеву, отредактировал свою нашумевшую статью. Это произошло почти сразу после "часа Х".

Теперь в материале говорится, что ночь, когда должна была состояться атака российских сил, в Украине прошла без происшествий. Там указали на "загадочность" Путина (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов", – констатирует издание.

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Статья The Sun о времени "вторжения"

Журналисты отметили, что три часа ночи (01:00 по Гринвичу), когда "источники в американской разведке заподозрили российское вторжение", прошли без происшествий.

Отсутствие атаки The Sun объяснил так: "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках" (Putin continued to keep The West guessing).

The Sun изменило статью о "вторжении" РФ в Украину

При этом таблоид отметил, что "напряжение оставалась высоким", вплоть до рассвета того "дня, когда американские официальные лица заявили, что силы вторжения Путина будут направлены на Украину".

Напомним: издание The Sun написало о реализации вторжения войск России в Украину в час ночи по Гринвичу или 03:00 по Киеву в среду, 16 февраля. Украинцы на такую информацию отреагировали с юмором – в сети, они публиковали шутки, мол, "Будем знать, на когда будильник ставить".

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