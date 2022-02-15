"Будем знать, на когда будильник ставить": украинцы отреагировали на публикацию The Sun о вторжении РФ в Украину в час ночи

Британский таблоид The Sun написал о вторжении РФ в Украину в час ночи 16 февраля. Украинцы в сети с юмором восприняли эту информацию.

Так, в публикации издания говорится, что ночью Россия нанесет массированный ракетный удар по нашей стране с участием 200 000 военнослужащих. Эти данные якобы получены от американской разведки.

Пользователи соцсетей разразились шутками по этому поводу: "Будем знать, на когда будильник ставить", "Ну наконец-то какая-то определенность появилась, а то надоело шаблюку доставать и снова прятать", "Скиньте кто-то график вторжений на весь 2022 год", "Один вопрос, где хоронить такое количество двухсотых?"

Видео дня

Одни пишут, что "16-го хоккей, какая война", другие – что вторжение обязательно будет 29 февраля (такой даты нету в этом году).

"Это все правда на 100%. Только не в 1, а в 10. И не ночи, а дня. Не на танках, а на коньках. И не наступать, а играть в хоккей. И не Россия, а Казахстан", – отмечают комментаторы.

"15, 16, 22-го... а может вообще в 6341 после н.э.", – иронизируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов считает, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 февраля в любом случае одержат победу над главой РФ Владимиром Путиным.