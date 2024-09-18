Путин готов и дальше жертвовать жизнями россиян: в Госдепе США отреагировали на очередной призыв в России

В Соединенных Штатах Америки прокомментировали очередной призыв в России. Там назвали такие действия российского диктатора Владимира Путина признаком отчаянных шагов.

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Соответствующее заявление во вторник, 17 сентября, сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что Кремль готов и дальше жертвовать жизнями сотен тысяч своих же граждан ради развязанной им войны против Украины.

"Прежде всего, это еще один признак отчаянного выбора, на который пошел Путин, чтобы и дальше поддерживать эту войну", – сказал Миллер.

Он добавил, что экономика страны-агрессора РФ сейчас очень истощена. Кроме того, россияне платят огромную цену убитыми и ранеными в войне, которую развязал Кремль.

"И это еще раз свидетельствует о том, что он (Путин – Ред.) и дальше готов жертвовать жизнями сотен тысяч его сограждан ради этой ненужной войны", – подчеркнул спикер Госдепа США.

Напомним, что штатная численность вооруженных сил Российской Федерации была увеличена до 2 389 130 человек (среди которых 1 500 000 военнослужащих). Разница с предыдущим показателем – около 180 000 человек.

Указ об этом кремлевский диктатор Владимир Путин подписал 16 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, российские школьники теперь будут обучать копать окопы и распознавать виды боевых ранений. В новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты родины" (ОБЗР), заменивший предыдущий в РФ курс ОБЖ, включили элементы военной подготовки.

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